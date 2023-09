Un cyclone à la bombe frappera la côte sud de la Colombie-Britannique et des avertissements de vent seront émis

Un important système de tempête se dirige vers la côte de la Colombie-Britannique dimanche, provoquant des avis de débit élevé, des avertissements de vent et des inquiétudes concernant d’éventuelles pannes de courant et inondations au cours des prochains jours.

Un cyclone à la bombe – un système dépressionnaire qui apporte de la pluie et des vents puissants – devrait frapper au large, près de l’île de Vancouver et se propager jusqu’à dimanche après-midi, selon Environnement Canada.

Environnement Canada prévoit que plus de 50 millimètres de pluie tomberont sur l’ouest de l’île de Vancouver d’ici mardi, tandis que la région métropolitaine de Vancouver et d’autres parties de la côte sud se rapprocheront de 30 millimètres.

Les prévisions ont incité le Centre provincial de prévision fluviale à émettre un avis de débit élevé pour l’île de Vancouver, la Sunshine Coast, Howe Sound et le Lower Mainland.

Le River Forecast Centre a émis un avis de débit élevé pour l’île de Vancouver et l’île de Vancouver. la côte sud, y compris le métro #Vancouver. Il est conseillé au public de rester à l’écart de ces rivières et amp; berges potentiellement instables. Plus d’informations : https://t.co/7YeiASzcOw #BCFlood #yvr pic.twitter.com/xJ8LUoBX7N —@EmergencyInfoBC

Mais les experts affirment qu’il est peu probable que la Colombie-Britannique connaisse des inondations aussi dévastatrices que la rivière atmosphérique qui a submergé certaines parties d’Abbotsford et emporté les autoroutes en novembre 2021.

« Ce sera surtout un événement de vent avec cette tempête et [it] va également apporter un peu de pluie, mais pas des quantités de pluie d’avertissement », a déclaré Louis Kohanyi, météorologue à Environnement et Changement climatique Canada.

« Nous envisageons des vents soufflant en rafales de 80 à 100 kilomètres par heure, et il y aura encore plus de vent sur l’île de Vancouver Nord. »

Le prévisionniste a émis dimanche un avertissement de vent pour certaines parties de la Sunshine Coast et les parties nord, est et ouest de l’île de Vancouver.

Un bulletin météorologique spécial met également en garde contre des vents forts sur la pointe sud de l’île, Environnement Canada affirmant que la « tempête automnale importante » signifie qu’il y aura encore du vent lundi.

Les résidents de la Colombie-Britannique doivent se préparer aux vents violents et aux chutes d’arbres susceptibles de provoquer des pannes de courant, avec des piles de rechange, des bougies, des aliments non périssables et de l’eau propre, a déclaré Brent Ward, codirecteur du Centre d’études sur les risques naturels de l’Université Simon Fraser.

Une certaine vulnérabilité aux inondations

Même si la pluie est la bienvenue dans un contexte de sécheresse historique et d’incendies de forêt en Colombie-Britannique, Environnement Canada affirme qu’il n’y en aura pas assez dans le Nord et à l’intérieur pour éteindre complètement les incendies de forêt.

Et les experts affirment que les fortes pluies entraînent des risques d’inondation pour les écosystèmes déjà endommagés de l’île de Vancouver et de la côte sud.

Ward a déclaré que la Colombie-Britannique pourrait connaître des inondations localisées dans certaines régions, en particulier sur la côte nord de la région métropolitaine de Vancouver, dans des zones comme Mosquito Creek et McKay Creek, où les niveaux d’eau peuvent monter assez rapidement.

Les experts affirment que des inondations localisées sont possibles dans les régions de la région métropolitaine de Vancouver en raison de l’arrivée de la tempête. (Justine Boulin/CBC)

« Comme nous n’avons pas eu beaucoup de pluie depuis longtemps, certains ponceaux pourraient se boucher autour des routes », a déclaré Ward. « On pouvait donc facilement voir de l’eau s’accumuler sur la surface de la route, ce qui est toujours une préoccupation. »

« Je ne pense pas que nous aurons suffisamment d’eau pour déclencher des glissements de terrain. C’est donc une bonne nouvelle », a-t-il ajouté.

La sécheresse et les incendies de forêt s’aggravent mutuellement, laissant le sol non seulement desséché mais aussi beaucoup moins absorbant l’eau lorsqu’elle tombe, a déclaré Daniel Sharpe, arboriculteur chez Davey Tree Service à Vancouver.

Une voiture est photographiée après avoir été écrasée par un arbre tombé après une tempête de vent à Vancouver le 8 novembre 2021. Les experts affirment que la sécheresse peut faire basculer les arbres lors d’un système de tempête. (Ben Nelms/CBC)

Ils endommagent également la végétation et les arbres, rendant le système racinaire moins stable et les arbres plus susceptibles de tomber ou d’être emportés par les eaux, a-t-il ajouté.

« La réduction de la matière végétale va signifier que l’eau qui descend… ces pentes n’auront plus rien pour l’absorber », a déclaré Sharpe. « C’est à ce moment-là que l’on peut potentiellement observer des phénomènes tels que des glissements de terrain et des inondations dans ces zones récemment incendiées. »

Les arbres qui tombent peuvent également tomber sur les lignes électriques et provoquer des pannes généralisées, a déclaré Sharpe, ou s’accumuler et bloquer le drainage de l’eau, aggravant ainsi les inondations.

BC Hydro a déclaré dans un communiqué qu’environ la moitié de toutes les pannes de courant sont causées par des arbres tombés, et elle surveille d’autres situations ce week-end.

Mais Ward affirme que la pluie est une bonne nouvelle, notamment pour les poissons dont les cycles de frai ont été perturbés par la baisse des niveaux d’eau dans plusieurs rivières et lacs l’été dernier.