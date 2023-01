Un «cyclone à la bombe» apporte des vents et des pluies dévastateurs en Californie

SAN FRANCISCO (AP) – Les vents destructeurs et les fortes pluies d’une puissante «rivière atmosphérique» ont frappé la Californie jeudi, coupant l’électricité à des dizaines de milliers de personnes, provoquant des inondations soudaines et contribuant à la mort d’au moins deux personnes, dont un enfant dont maison a été touchée par la chute d’un arbre.

Les autorités avaient ordonné des évacuations dans une zone côtière à haut risque où des coulées de boue ont tué 23 personnes en 2018 alors que l’énorme tempête s’abattait sur l’État mercredi. Les autorités ont averti les habitants de rester chez eux en prévision des routes inondées, des arbres renversés et d’autres risques.

C’était le dernier d’une série rapide de rivières atmosphériques – de longs panaches d’humidité s’étendant loin au-dessus du Pacifique – à frapper la Californie. Celui-ci était un «Pineapple Express» originaire de près d’Hawaï et tiré vers la côte ouest par une zone rotative de pression atmosphérique en chute rapide connue sous le nom de «cyclone à la bombe».

Dans le comté de Sonoma, le chef des pompiers volontaires d’Occidental, Ronald Lunardi, a déclaré qu’un enfant qui aurait moins de 2 ans est décédé mercredi soir après la chute d’un arbre sur une maison, a rapporté The Press Democrat. À Fairfield, une femme de 19 ans est décédée après que son véhicule a fait de l’aquaplanage sur une route inondée et a heurté un poteau électrique, a annoncé la police sur Facebook.

La tempête a déversé de la pluie dans certaines parties de la région de la baie de San Francisco, où la région avait été sous avertissement d’inondation. Dans le sud de la Californie, la tempête devrait culminer tôt jeudi, les comtés de Santa Barbara et de Ventura étant susceptibles de voir le plus de pluie, ont déclaré les prévisionnistes.

“Nous prévoyons qu’il s’agira de l’une des séries de tempêtes les plus difficiles et les plus percutantes à toucher la Californie au cours des cinq dernières années”, a déclaré Nancy Ward, directrice du bureau des services d’urgence du gouverneur de Californie.

Le maire de San Francisco, London Breed, a déclaré lors d’une conférence de presse que la ville “se préparait à une guerre”. Les équipages ont nettoyé les égouts pluviaux bouchés, ont essayé de déplacer les sans-abri dans des abris et ont distribué des fournitures d’urgence et des ponchos à ceux qui refusaient d’y aller.

La ville a distribué tellement de sacs de sable aux habitants que les fournitures se sont temporairement épuisées.

Des vents puissants atteignant 85 mph (136 km/h) ou plus ont forcé l’annulation de plus de 70 vols à l’aéroport international de San Francisco et abattu des arbres et des lignes électriques. Les pompiers ont secouru une famille après la chute d’un arbre sur leur voiture. Le service d’incendie a signalé que de «gros morceaux de verre» étaient tombés de la tour Fox Plaza près du Civic Center, bien qu’aucune blessure n’ait été signalée. Il était “fortement possible” que les dommages soient liés au vent, a tweeté le département.

Plus de 180 000 foyers et entreprises étaient sans électricité en Californie tôt jeudi, selon poweroutage.us.

La tempête est la dernière des trois tempêtes atmosphériques fluviales de la semaine dernière à atteindre l’état de sécheresse. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré l’état d’urgence pour permettre une réponse rapide et aider au nettoyage d’une autre puissante tempête qui a frappé quelques jours plus tôt.

Dans le sud de la Californie, des évacuations ont été ordonnées pour les personnes vivant dans des zones brûlées par trois récents incendies de forêt dans le comté de Santa Barbara, où de fortes pluies prévues pour la nuit pourraient provoquer des inondations généralisées et déclencher des coulées de débris.

Parmi les villes dont l’évacuation a été ordonnée, il y a Montecito, où il y a cinq ans, d’énormes rochers, de la boue et des débris ont balayé les montagnes à travers la ville jusqu’au rivage, tuant 23 personnes et détruisant plus de 100 maisons.

Ailleurs, un tronçon de 45 miles (72 kilomètres) de la route côtière 1 traversant Big Sur a été fermé mercredi soir en prévision d’inondations et de chutes de pierres. Plus au nord, un tronçon de 25 milles (40 kilomètres) de la route 101 a été fermé en raison de plusieurs arbres abattus.

Les conducteurs ont été invités à rester en dehors des routes sauf en cas d’absolue nécessité, en particulier avec de fortes chutes de neige attendues dans les montagnes.

Des ordres d’évacuation étaient en place dans le parc paradisiaque du comté de Santa Cruz, le long de la rivière San Lorenzo en mouvement rapide, ainsi que dans les zones le long de la rivière Pajaro. Les résidents qui ont fui les incendies de forêt dans les montagnes de Santa Cruz en 2020 ont fait leurs valises alors que les villes de Boulder Creek, Ben Lomond et Felton ont toutes été averties qu’elles devaient être prêtes à évacuer.

Les autorités du comté de Sonoma ont émis un avertissement d’évacuation pour une série de villes le long de la rivière russe.

La tempête est survenue quelques jours après qu’une averse du Nouvel An a entraîné des évacuations dans le nord de la Californie et le sauvetage de plusieurs automobilistes des routes inondées. Quelques digues au sud de Sacramento ont été endommagées et au moins quatre personnes sont mortes dans les inondations.

Les tempêtes ne suffiront pas à mettre officiellement fin à la sécheresse en cours dans l’État, qui entre maintenant dans sa quatrième année, selon les responsables.

Les rivières atmosphériques, nommées par les chercheurs dans les années 1990, sont présentes dans le monde mais sont particulièrement importantes sur la côte ouest des États-Unis, où elles créent 30 à 50 % des précipitations annuelles, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration.

Les rédacteurs d’Associated Press Janie Har à San Francisco et Sophie Austin à Sacramento ont contribué à ce rapport.

Olga R. Rodriguez, Associated Press