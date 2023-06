Un cycliste suisse décède après un accident lors du Tour de Suisse

GENÈVE –

Le cycliste suisse Gino Mäder est décédé vendredi, un jour après s’être écrasé et être tombé dans un ravin lors d’une descente au Tour de Suisse, a annoncé l’équipe Bahreïn-Victorious.

Mäder, 26 ans, s’est écrasé sur une route en descente rapide à l’approche de la fin de la cinquième étape montagneuse de La Punt.

« Gino a perdu sa bataille pour se remettre des graves blessures qu’il a subies », a déclaré l’équipe dans un communiqué. « Malgré les meilleurs efforts du personnel phénoménal de l’hôpital de Coire, Gino n’a pas pu surmonter ce défi, son dernier et plus grand défi, et à 11h30, nous avons dit au revoir à l’une des lumières brillantes de notre équipe. »

Le personnel médical qui a atteint Mäder l’a trouvé immobile dans l’eau. Ils ont pratiqué la RCR avant qu’il ne soit transporté par avion à l’hôpital.

« Toute notre équipe est dévastée par ce tragique accident, et nos pensées et nos prières vont à la famille et aux proches de Gino pendant cette période incroyablement difficile », a déclaré Bahreïn-Victorious.