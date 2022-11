Un cycliste suédois pédale en Égypte pour sensibiliser au climat

Le voyage a pris plus de quatre mois à la militante de 72 ans Dorothee Hildebrandt et son vélo électrique rose – qu’elle appelle affectueusement Miss Piggy, d’après le personnage capricieux de The Muppet Show. Elle a sillonné l’Europe et le Moyen-Orient jusqu’à son arrivée à Charm el-Cheikh, à la pointe sud de la péninsule du Sinaï.