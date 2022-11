Un cycliste suédois pédale en Égypte pour sensibiliser au climat

SHARM EL-SHEIKH, Égypte (AP) – Elle a pédalé des milliers de kilomètres de la Suède à la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh sur la mer Rouge pour délivrer un message simple : Arrêtez le changement climatique.

Le voyage a pris plus de quatre mois à la militante de 72 ans Dorothee Hildebrandt et son vélo électrique rose – qu’elle appelle affectueusement Miss Piggy, d’après le personnage capricieux de The Muppet Show. Elle a sillonné l’Europe et le Moyen-Orient jusqu’à son arrivée à Charm el-Cheikh, à la pointe sud de la péninsule du Sinaï.

Ici, la mission est de sensibiliser et d’exhorter les dirigeants mondiaux réunis lors de la conférence annuelle des Nations Unies sur le climat connue sous le nom de COP27 à prendre des mesures concrètes pour arrêter le changement climatique, a-t-elle déclaré. Les émissions de gaz à effet de serre continuent d’augmenter et les scientifiques affirment que la quantité de gaz piégeant la chaleur doit être réduite de près de moitié d’ici 2030, pour atteindre les objectifs de limitation de température de l’accord de Paris sur le climat de 2015.

Depuis son arrivée il y a une semaine, Hildebrandt et son vélo électrique sont devenus incontournables au sommet. De chez un ami où elle séjourne, à environ 15 kilomètres (9 miles) du lieu de la conférence, elle se rend au centre-ville à vélo tous les jours, rencontre d’autres militants, assiste à des événements.

«Ils doivent vraiment arrêter le changement climatique», déclare Hildebrandt à propos des dirigeants mondiaux. “Même si c’est inconfortable”, cela doit être fait – pour le bien de l’avenir.

“C’était inconfortable pour moi … ce long trajet”, a-t-elle déclaré à l’Associated Press. Mais elle voulait montrer que s’il y a un testament, « vous pouvez le faire », a-t-elle dit.

Les discussions passées sur le climat ont traditionnellement vu de très grandes manifestations à la fin de la première semaine du sommet de deux semaines, attirant souvent des milliers de personnes. Cette année a été plutôt discrète, avec de petites manifestations sporadiques au cours de la première semaine. Les militants ont accusé le coût élevé des déplacements, de l’hébergement et des restrictions dans la ville égyptienne isolée d’avoir limité le nombre de manifestants.

La plus grande manifestation à ce jour a eu lieu samedi, un jour après que le président américain Joe Biden se soit arrêté au sommet. Des centaines de manifestants ont scandé, chanté et dansé dans une zone non loin de l’endroit où se déroulaient les négociations dans un contexte de sécurité renforcée.

Née dans la ville de Kassel, dans le centre de l’Allemagne, Hildebrandt dit qu’elle a eu son premier vélo à l’âge de 10 ans et qu’elle n’a jamais cessé de pédaler. En 1978, elle a déménagé avec son mari en Suède, où elle a travaillé comme femme de ménage puis s’est formée à la prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées.

Elle a pris sa retraite il y a plus d’une décennie. Son activisme et son vélo, qu’elle documente sur les réseaux sociaux, sont pour ses deux petits-enfants, dit-elle. Une pancarte sur son vélo indique : « Faire du vélo pour l’avenir et la paix ».

Dans sa ville natale de Katrineholm, juste au nord de Stockholm, la capitale suédoise, elle fait partie du groupe “Grandmas for Future” qui se concentre sur la sensibilisation au changement climatique.

Hildebrandt dit qu’elle veut également que les pays industrialisés occidentaux paient pour la destruction qu’ils ont causée jusqu’à présent – ​​un problème appelé pertes et dommages, à propos des réparations des gros pollueurs aux pays appauvris qui ont été le plus touchés.

Mécontente des résultats de la précédente conférence sur le climat, la COP26 à Glasgow, en Écosse, elle a vu sa chance à Charm el-Cheikh.

À partir du 1er juillet, Hildebrandt a parcouru 17 pays à vélo, parcourant quelque 8 830 kilomètres (5 487 milles), soit une moyenne d’environ 80 kilomètres (49 milles) par jour. Ses publications sur Facebook ont ​​reçu des milliers de vues et elle dit avoir reçu des commentaires positifs à la fois de la part des abonnés et des personnes qu’elle a rencontrées en cours de route.

Dans la ville côtière turque d’Antalya, son vélo est tombé en panne. Des bénévoles ont couru pour aider à le réparer, et elle a pu continuer.

Elle a été forcée de louer un taxi pour des tronçons de la Syrie ravagée par le conflit, où elle avait un garde du corps obligatoire, ainsi qu’au Liban. Même dans le Sinaï, les autorités locales lui ont interdit de faire du vélo du port de Nwueiba à Charm el-Cheikh, apparemment pour sa sécurité, a-t-elle déclaré.

Pourtant, elle est convaincue d’avoir fait passer son message.

Jeudi, elle a été invitée à faire du vélo avec le président égyptien Abdel-Fattah el-Sissi, un cycliste passionné. Elle s’est plainte du manque d’activisme et de grandes manifestations, par rapport aux sommets précédents. Le dirigeant égyptien lui a assuré que la voix des militants serait entendue à Charm el-Cheikh.

“Tout le monde est autorisé à manifester”, lui a-t-il dit, dit Hildebrandt.

Après la fin du sommet le 18 novembre, Hildebrandt se rendra à vélo au Caire, puis à la ville méditerranéenne d’Alexandrie où elle embarquera à bord d’un ferry vers le port israélien de Haïfa et de là, vers la Grèce.

___

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Samy Magdy, Associated Press