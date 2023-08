Un cycliste est mort après une urgence médicale sur les sentiers de West Kelowna

Un cycliste est mort après avoir subi une urgence médicale sur les sentiers Smith Creek de West Kelowna.

Les détails sont limités pour le moment.

La GRC de Kelowna a déclaré qu’un malheureux incident alors qu’il circulait vers 18 h le 28 juillet avait causé l’urgence médicale.

Le service de coroner de la Colombie-Britannique enquête.