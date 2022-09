Un cycliste du Jammu-et-Cachemire s’est lancé dans son voyage pour pédaler de Leh à Manali dans les plus brefs délais et créer un record du monde Guinness. Adil Teli vise à couvrir la distance en moins de 30 heures pour battre le record actuel de 34 heures et 54 minutes, a rapporté The Kashmir Monitor. https://www.thekashmirmonitor.net/leh-to-manali-kashmirs-ace-cyclist-eyes-another-guinness-world-record-%EF%BF%BC/

Teli est originaire de Narbal dans le district de Baramulla au nord du Cachemire et a suivi une formation rigoureuse pour se préparer à ce voyage ardu. “J’étais au Ladakh où j’ai suivi un entraînement rigoureux pendant 45 jours pour me préparer à la tentative de record. Leh-Manali est un terrain de haute altitude et dangereux et faire du vélo dans ce circuit est difficile », a déclaré Teli à la publication.

L’année dernière, Teli est entré dans le Livre Guinness des records du monde en couvrant le Cachemire à Kanyakumari sur un cycle en seulement huit jours. Il a pédalé sur un total de 3 600 kilomètres et est devenu la personne la plus rapide à pédaler sur le parcours.

Selon Teli, battre le record l’année dernière lui avait donné la confiance nécessaire pour tenter un autre record de Leh à Manali. “Établir un record du monde Guinness pour couvrir le Cachemire à Kanyakumari m’a donné beaucoup de confiance et j’espère que j’améliorerai le record précédent pour Leh à Manali”, a déclaré Teli.

Teli a partagé qu’il visait à couvrir environ 475 km de Leh à Manali, une route à haute altitude avec un terrain accidenté. Il a ajouté que le col le plus élevé de son voyage se situerait à 5 300 mètres au-dessus du niveau de la mer tandis que les autres cols dépasseraient les 4 000 mètres, selon UNI.

Teli est parti pour l’audacieuse tentative vendredi matin depuis le Centre d’accueil touristique (TRC) de Srinagar. Il a été signalé par le secrétaire au tourisme du Jammu-et-Cachemire, Sarmad Hafeez. S’exprimant sur la tentative de Teli, Hafeez a été cité comme disant “Il y a beaucoup d’aventure et d’excitation et je dois féliciter Adil d’avoir relevé le défi de créer son deuxième record du monde Guinness”.

Il a ajouté que le Cachemire a produit plusieurs champions cyclistes et que le département du tourisme soutient Teli dans ses efforts.

