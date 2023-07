Un cycliste d’Oswego tué après avoir été heurté par une voiture à Yorkville – Shaw Local

Un cycliste d’Oswego a été tué après avoir été heurté par une voiture lundi soir près de la route 34 à l’ouest de Diehl Farm Road à Yorkville.

L’homme a été identifié comme étant Jeffrey Faltz, 37 ans, d’Oswego. La cause du décès est en attente d’une enquête plus approfondie et d’une autopsie par le bureau du coroner du comté de Kendall.

Selon un communiqué de presse du service de police de Yorkville, un GMC Acadia 2013 conduit par Ashleigh Faybik, 22 ans, du bloc 600 de South Center Street à Plano, roulait vers l’est sur la route 34 à l’ouest de Diehl Farm et a heurté un vélo/pédale motorisée vélo arrêté dans la voie de gauche de la route 34 en direction est, perpendiculaire à la chaussée.

L’Acadia a percuté le cycliste avec le côté passager avant de la voiture. Le cycliste a été déclaré mort sur les lieux.

La chaussée a été fermée pendant plusieurs heures pendant que la police enquêtait sur l’incident. L’enquête est en cours.