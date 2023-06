Un cycliste décède lors d’une balade à vélo caritative de 54 miles entre Londres et Brighton, déclenchant une enquête policière

Les COPS ont lancé une enquête après la mort d’un cycliste lors d’une balade à vélo caritative.

La police a déclaré que le motard était un homme âgé d’une soixantaine d’années après avoir été retrouvé mort sur les lieux de Smallfield, dans le Surrey.

Un accident à Smalllfield dans le Sussex lors de la balade à vélo caritative de Londres à Brighton Crédit : Alamy

Les maréchaux de l’événement ont rapidement changé l’itinéraire de la sortie annuelle vers la ville balnéaire, pour détourner les autres cyclistes de la scène tragique.

L’homme décédé n’a pas encore été nommé par la police. Une autopsie aura lieu sur son corps pour déterminer la cause exacte de sa mort et une enquête sera ouverte et ajournée la semaine prochaine par le coroner de Surrey.

Un porte-parole de la police de Surrey a déclaré ce soir: « Des officiers ont été appelés à 9 h 56 ce matin par le service d’ambulance de la côte sud-est dont les équipages répondaient à une urgence médicale sur Redehall Road à Smallfield, impliquant un cycliste qui avait participé à Londres pour Balade à vélo à Brighton.

« Le cycliste, un homme âgé d’une soixantaine d’années, est malheureusement décédé sur les lieux. Ses proches ont été informés.

« Des fermetures de routes ont été mises en place et les Event Marshalls ont redirigé l’itinéraire pour les cyclistes restants. Les fermetures de routes ont depuis été levées et toutes les routes sont ouvertes.

« Nous appelons tous les témoins de cet incident à se manifester pour aider notre enquête sur les circonstances. »

Cette balade à vélo caritative est la plus ancienne d’Europe – des milliers de personnes participent à la route de 54 miles de la capitale à la plage et collectent des fonds vitaux pour la recherche vitale. Le coureur est décédé dans le Smallfield, a déclaré la British Heart Foundation (BHF) aux médias locaux.