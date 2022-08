Un cycliste de West Kelowna a succombé à ses blessures après un accident

Un cycliste est décédé à la suite d’une collision avec un véhicule à West Kelowna le lundi 1er août matin.

La GRC de West Kelowna est intervenue sur Horizon Drive vers 8 h lorsqu’un petit VUS est entré en collision avec une bicyclette.

Malgré les efforts des premiers intervenants, l’homme de West Kelowna dans la soixantaine est décédé des suites de ses blessures.

La police, avec le soutien de l’analyste des collisions de la GRC, continue d’enquêter.

Toute personne possédant des images de la caméra de tableau de bord ou ayant été témoin de l’accident et n’ayant pas encore parlé à la police est priée de contacter la GRC de West Kelowna au (250) 768-2880 et de citer le numéro de dossier 2022-47898.

