Un cycliste de Vernon établit une nouvelle marque dans une victoire en solo ultra

Leah Goldstein de Vernon a mis son vélo vaudou au travail sur le Hoodoo dans l’Utah.

Goldstein, 53 ans, est devenue la deuxième femme de l’histoire de l’événement cycliste ultra-marathon Hoodoo 500 (présenté par Planet Extra) à être couronnée championne solo de 500 milles, et elle l’a fait avec style. Goldstein a établi un nouveau record féminin de 37 heures et trois minutes.

Le Hoodoo 500 se présente comme «l’événement le plus épique et le plus stimulant de son genre». Il traverse ou contourne trois parcs nationaux, trois monuments nationaux et trois parcs d’État de l’Utah. Le paysage comprend une variété de falaises majestueuses et de magnifiques hoodoos de roche rouge, des forêts de trembles et de pins et des prairies de haute montagne.

Les cheminées de fée sont de hautes et épaisses flèches de roche qui dépassent du fond des bassins arides et de la roche sédimentaire. Un hoodoo, mystiquement parlant, signifie un sortilège magique.

Goldstein est entrée dans l’histoire en juin 2021 à Annapolis, dans le Maryland, en devenant la première femme cycliste solo à remporter la course cycliste la plus difficile au monde, la Race Across America (RAAM).

Lorsqu’elle n’est pas sur son vélo, Goldstein est une conférencière recherchée. Elle est une ancienne kickboxeuse de classe mondiale et une policière israélienne en civil.

