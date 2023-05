Un cycliste de la Colombie-Britannique récupère après avoir désossé un ours en T alors que le printemps entraîne une augmentation des rencontres avec des ursines

Le cycliste de la Colombie-Britannique, Kevin Milner, tournait un virage en descente sur un sentier de North Vancouver lundi soir dernier lorsqu’il a percuté un autre usager qui traversait devant lui.

La collision – qui a envoyé Milner voler et l’a laissé avec une omoplate cassée, une contusion cardiaque et d’autres blessures – n’impliquait ni une voiture ni un autre cycliste. Le vélo de Milner avait désossé un ours noir.

« La dernière chose que j’ai vue de l’ours avant l’accident, c’était qu’il courait. Je peux voir ses muscles alors qu’il chargeait de l’autre côté de la route, et je l’ai juste frappé juste derrière l’omoplate, puis je me suis en quelque sorte lancé au-dessus de lui », a déclaré Milner, qui s’attend à ce qu’il mette six semaines à récupérer.

L’accident de Milner sur le sentier de la forêt de démonstration de Seymour était inhabituel, mais les autorités préviennent qu’avec le printemps qui bat son plein, les ours de toute la Colombie-Britannique sortent de leur tanière et les rencontres avec les humains sont à la hausse.

Shelley Fiorito, coordonnatrice communautaire du district régional d’Okanagan-Similkameen, dans le sud de l’intérieur de la Colombie-Britannique, a déclaré que son téléphone bourdonnait déjà de personnes partageant leurs interactions avec les ours.

« Nous avons eu quelques périodes très chaudes au cours des deux dernières semaines, donc tout devient beau et vert dans le fond de la vallée », a déclaré Fiorito.

« La faune est en train de descendre, en particulier les ours quand ils sortent de la tanière, ils recherchent du fourrage et des sources d’eau. »

Fiorito a déclaré que les catastrophes telles que les incendies de forêt et les inondations peuvent également affecter la façon dont la faune se déplace dans la région, entraînant davantage de rencontres humaines potentielles avec des ours.

Le district a déclaré que les interactions ours-humains y avaient atteint de nouveaux sommets en 2022.

Entre-temps, les statistiques du BC Conservation Officer Service montrent que 479 ours noirs ont été tués par ses agents au cours de la dernière année se terminant en avril.

Fiorito a déclaré qu’un pic d’observations d’ours pourrait être lié à l’augmentation du nombre de personnes travaillant à domicile à la suite de la pandémie, ajoutant aux déchets alimentaires dans les ordures qui pourraient attirer les animaux.

« Les ordures sont une grande chose, mais les mangeoires pour oiseaux, en particulier les graines d’oiseaux, sont un repas très calorique pour les ours qui cherchent à reconstituer leur graisse corporelle », a-t-elle déclaré.

Les ours peuvent sentir cinq fois mieux que les chiens, a déclaré le district dans un communiqué de presse. Ses conseils pour éviter d’attirer les ours dans un quartier comprennent la congélation des déchets alimentaires malodorants, le retrait des mangeoires à oiseaux et le stockage de toutes les ordures dans une zone sécurisée.

Ellie Lamb, directrice de la sensibilisation communautaire pour la Get Bear Smart Society, a déclaré que les ours sont actifs en mai, alors que les mères ours montrent leurs oursons autour des lieux de pêche et des aires d’alimentation.

« Cela pourrait être n’importe où dans son domaine vital où elle vit et elle enseigne à ces jeunes ours comment survivre, à qui faire attention », a déclaré Lamb.

Des précautions supplémentaires sont nécessaires autour des mères ours, a déclaré Lamb.

Elle a déclaré que les randonneurs qui rencontrent des ours sur un sentier forestier devraient leur laisser de l’espace en s’éloignant du sentier et en laissant les ours passer, avec un spray anti-ours à la main, a-t-elle déclaré.

« Mon enseignement est de ne pas avoir peur d’eux et de les respecter et de leur donner de l’espace », a déclaré Lamb, dont l’organisation vise à minimiser le nombre d’ours tués à la suite d’interactions avec les humains.

Pourtant, dit-elle, il est important de fixer des limites.

« Dites-leur ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas. »

Le cycliste Milner n’avait pas cette option dans la fraction de seconde avant de s’écraser sur l’ours, qui, selon lui, semblait indemne alors qu’il grignotait l’herbe après leur collision.

Il attribue la douloureuse rencontre à la malchance.

« C’est juste une sorte de situation difficile à éviter. Je veux dire, si vous conduisiez votre voiture et disiez qu’un ours ou un cerf saute sur l’autoroute, (il n’y a que) tant de choses que vous pouvez faire, n’est-ce pas ? »

Nono Shen, La Presse Canadienne

