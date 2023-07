Un cycliste de la Colombie-Britannique contraint de se retirer de la compétition internationale en raison d’une maladie

Après plusieurs jours de lutte au Giro d’Italia Donne, la cycliste de Maple Ridge Maggie Coles-Lyster s’est officiellement retirée de l’événement international en raison de sa maladie persistante.

Le cycliste superstar, qui est normalement assez compétiteur, est absent depuis plus d’un mois maintenant en raison d’une assez grave bronchite.

Coles-Lyster a également dû faire face à des problèmes d’équipe car sa place potentielle dans l’équipe féminine B&B Hotels a été supprimée lorsque le groupe s’est replié fin 2022, ce qui l’a amenée à signer avec l’équipe cycliste ZAAF.

Mais cela a également entraîné des problèmes concernant les salaires des coureurs, provoquant l’effondrement de sa nouvelle équipe en avril 2023. Elle se retrouve maintenant à rouler avec Israel-Premier Tech Roland.

Coles-Lyster avait espéré être en forme pour la course au moment où le Giro d-Italia Donne a commencé le 30 juin, mais a déclaré qu’elle se sentait moins bien après chaque étape de la course.

À la fin de la quatrième étape, elle était tombée à la 158e place, et avec encore cinq étapes et plus de 550 km à parcourir, Coles-Lyster a décidé de débrancher.

Elle a maintenant l’opportunité de prendre un repos bien mérité et de récupérer complètement avant le début du Tour de France Femmes le 23 juillet, qui est l’un des plus grands événements cyclistes féminins au monde.

