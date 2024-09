Un cycliste de la Boise River Greenbelt décède des suites de blessures à la tête après un accident sur un sentier accidenté

Une femme d’Emmett est décédée des suites de blessures à la tête après avoir eu un accident fin août alors qu’elle faisait du vélo sur une chaussée irrégulière dans la ceinture verte de la rivière Boise, KIVI-TV signalé Jeudi.

Deux semaines plus tôt, un autre motard avait eu un accident dans la même zone, près de Lake Harbor Lane, a déclaré Doug Holloway, directeur du département des parcs et loisirs de Boise, à l’Idaho Statesman dans un courriel. KIVI a rapporté que les deux accidents se sont produits au même endroit, ce que Holloway a déclaré ne pas pouvoir confirmer.

La partie de la ceinture verte où l’accident mortel s’est produit a été réparée, a déclaré Holloway.

Le département, en collaboration avec l’équipe de risque et de sécurité de la ville, est responsable de l’entretien et de la modernisation des 25 miles de ceinture verte que contrôle Boise, et s’efforce d’identifier et de réparer les dangers – mais le département n’entend généralement pas parler d’accidents ou d’incidents à moins qu’un utilisateur de la ceinture verte ne le contacte, a déclaré Holloway.

On ne sait pas exactement quel bureau a répondu à l’accident de fin août, mais Holloway a déclaré que son équipe avait été informée des deux accidents grâce aux rapports de KIVI. La police de Boise et le bureau du shérif du comté d’Ada ont déclaré qu’ils n’étaient pas intervenus sur les lieux de l’accident et, jeudi soir, les pompiers de Boise et les ambulanciers paramédicaux du comté d’Ada n’avaient pas répondu aux courriels demandant des informations.

Les accidents se sont produits dans la ville et dans le comté efforts pour réduire la vitesse et la congestion sur la ceinture verte. L’équipe de Holloway utilise des « solutions à court terme », en lissant ou en mettant en évidence les zones préoccupantes avec de la peinture en aérosol rouge pour alerter les utilisateurs jusqu’à ce qu’elle puisse effectuer les réparations, a-t-il déclaré. Et elle est à peu près à mi-chemin d’un effort à long terme pour convertir la partie de la piste de la ville – à l’origine pavée d’asphalte – en ciment. Il n’y a pas de calendrier pour terminer le projet, a-t-il déclaré.

Dans un sondage réalisé par l’Idaho Statesman, les habitants de Boise ont signalé des dangers sur la ceinture verte, allant des cyclistes roulant à toute vitesse aux piétons absents, en passant par les racines des arbres créant des bosses dans l’asphalte.

Donna Simpson, décédée le lendemain de son accident, ne portait pas de casque, a rapporté KIVI. Holloway a exhorté les coureurs à prendre des précautions de sécurité.

« Les cyclistes doivent toujours rouler à une vitesse raisonnable et adaptée aux conditions, se déplacer à une vitesse adaptée à leur niveau de compétence, faire attention aux débris tombés des arbres, être attentifs aux tunnels et aux virages sans visibilité et, comme toujours, être conscients de la présence d’autres usagers sur la ceinture verte en même temps », a-t-il écrit. « Le port d’équipements de sécurité, y compris de casques, est également fortement recommandé. »

