Un cycliste de Kelowna représente une émission de téléréalité sur le vélo de montagne – Kelowna Capital News

L’un des athlètes les plus cool de Kelowna a été sélectionné pour participer à l’émission de téléréalité sur le vélo de montagne Pinkbike Academy, qui a été tournée à Big White.

Mia Serratore est en compétition avec des coureurs du monde entier pour un grand prix de 30 000 $ et un contrat de vélo de montagne professionnel.

Alors que Serratore avait un léger avantage, la compétition se déroulant dans sa montagne locale, le terrain de jeu a été nivelé lorsque tous les athlètes ont reçu le même vélo et que leurs téléphones ont été retirés pour la semaine «folle».

En plus des courses et des défis exténuants, les athlètes ont été jugés sur leur capacité à apporter le « package complet » à la montagne, ce qui inclut l’attitude et la présence sur les réseaux sociaux.

“Vomi et rallye”, est devenu le slogan de Serratore après avoir vomi, vomi un Shaka et remonté sur son vélo.

Serratore a déclaré qu’elle avait normalement l’estomac dur, mais la compétition extrême l’a poussée à ses limites au cours de la semaine.

“Nous avons été absolument mis à rude épreuve”, a déclaré Serratore.

Malgré la compétition à enjeux élevés, Serratore a déclaré qu’elle et l’animatrice hilarante Katie Burrell sont devenues amies et ont passé leur temps libre à se faire rire à la PinkBike Academy.

Les trois premiers épisodes de la saison 2022 sont désormais disponibles en visionnage sur Youtube.

Mia Serratore photographiée par Studio Iverson (Kaare Iverson/@studioiverson)

