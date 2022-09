Un cycliste de 55 ans a lancé une “attaque frénétique” contre un voisin de 61 ans après s’être disputé sur les murs éraflés d’un débarcadère communal avec un vélo

UN CYCLISTE a été condamné après avoir lancé une “attaque effrénée” sur un voisin de 61 ans lors d’une bagarre sur des murs éraflés.

Nicholas Rowntree, 55 ans, a déchaîné une série de coups de poing sur Barry Schulz après avoir été confronté pour avoir gratté la peinture sur le palier commun de leur immeuble avec son VTT.

Barry Schulz a été ensanglanté par l’attaque Crédit : BNPS

Nicholas Rowntree a été reconnu coupable de voies de fait Crédit : BNPS

Schulz, un vétéran de l’armée et podiatre chirurgical, qui gérait le bloc d’appartements, a reproché à Rowntree d’avoir endommagé les murs du bâtiment classé Grade II à Poole, Dorset.

Les deux hommes s’étaient déjà affrontés à ce sujet, la dernière dispute ayant amené le conflit à son paroxysme après que les habitants de l’immeuble se soient tous cotisés pour faire réparer la peinture.

Le violent cycliste aurait marqué à plusieurs reprises les murs par “mauvaise manipulation” de son VTT.

Rowntree, qui a déjà été condamné pour avoir utilisé son vélo pour agresser un fonctionnaire du conseil, a apparemment perdu son sang-froid avec Schulz lors de la dernière confrontation et l’a frappé au moins six fois à la tête et au visage.

Cela a laissé l’ancien sergent d’état-major de l’armée ensanglanté et battu dans la cage d’escalier.

Se souvenant de l’assaut, Schulz a déclaré: “J’ai dit quelque chose comme” pourquoi continuez-vous à endommager l’atterrissage? Nous devons tous payer pour cela “.”

“Puis il m’a battu. C’était une attaque frénétique à la tête et au visage. C’était très soudain et complètement inattendu.

“Le premier coup de poing a complètement eu raison de moi, c’était remarquable à quelle vitesse tout s’est passé. Je me souviens que j’ai juste volé en arrière.”

Il a ajouté qu’il avait essayé de lever la main pour se défendre, sans succès.

Il avait servi avec le Royal Tank Regiment pendant 22 ans avant de prendre sa retraite en 2002 pour devenir podiatre.

Schulz et sa femme, Michelle, ont ensuite déménagé au bord de la mer en 2018 en assumant le rôle de directeur de la société de gestion de l’immeuble.

Un tribunal a appris qu’il y avait eu du “mauvais sang” entre les deux hommes pendant un certain temps avant l’attaque d’avril 2020.

Cependant, Rowntree a nié avoir commencé le combat et a déclaré que Schulz avait frappé à sa porte en criant “combat-moi, lâche”.

Il a également affirmé que le gérant de l’immeuble lui avait donné des coups de pied dans les escaliers et qu’il avait poussé les poings de l’ancien combattant vers son propre visage en état de légitime défense, lui causant des blessures au visage.

Les magistrats de Poole ont rejeté cela et l’ont reconnu coupable d’agression, ce qui a été confirmé en appel par la Crown Court de Bournemouth.

Condamnant Rowntree, le juge Pawson a déclaré: “En donnant à M. Rowntree le bénéfice du doute, il a peut-être senti qu’il avait besoin d’utiliser une forme de force pour se défendre, mais nous sommes sûrs qu’il a frappé M. Schulz et que la force était totalement disproportionnée par rapport au menace.

“Nous sommes sûrs que les blessures causées ne sont pas le résultat d’avoir repoussé M. Schulz.”

Rowntree a été condamné à une ordonnance communautaire avec 150 heures de travail non rémunéré et contraint de payer 330 £ de frais de poursuite et une suramende compensatoire.

Schulz a servi dans le Royal Tank Regiment pendant 22 ans avant de prendre en charge la gestion de l’immeuble Crédit : BNPS

La confrontation portait sur Rowntree éraflant les murs du palier communal avec son VTT Crédit : BNPS