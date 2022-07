Un cycliste blessé a été secouru lors de la 51e tâche de Central Okanagan Search and Rescue – Kelowna Capital News

Un cycliste a dû être secouru au large de Myra Canyon samedi soir (16 juillet) après avoir subi une blessure à la tête.

Central Okanagan Search and Rescue et le service d’incendie de Kelowna ont tous deux été appelés dans la région, et l’équipe de vélos électriques SAR s’est rendue le plus rapidement sur les lieux pour effectuer une première évaluation médicale.

L’individu a été soigné pour une blessure à la tête avant d’être transporté vers une ambulance en attente à l’aide d’un véhicule utilitaire.

Search and Rescue s’est rendu sur Facebook pour remercier le personnel de location de vélos de Myra Canyon pour son aide.

Il s’agissait de la 51 tâche du COSAR en 2022.

@thebrittwebster

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

CyclismeKelownaRecherche et sauvetage