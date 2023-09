Un cycliste accusé d’avoir agenouillé une jeune fille ajoute l’insulte à la blessure après avoir remporté un procès contre son père

En Belgique, un cycliste devenu viral après avoir été accusé d’avoir mis à genoux une fillette de 5 ans et de l’avoir jetée au sol le jour de Noël 2020 a maintenant gagné un procès en diffamation contre le père de la fillette.

La vidéo virale montre la jeune fille et sa mère marchant le long d’un sentier naturel alors que le cycliste non identifié de 63 ans arrive derrière elles et cherche délibérément à tendre le genou, projetant l’enfant face contre terre dans la neige. Le cycliste s’éloigne alors sans s’excuser, ce qui incite la famille à signaler l’incident à la police.

L’épreuve a été filmée par le père de la jeune fille, Patrick Mpasa, qui l’a ensuite publiée sur les réseaux sociaux, où elle est devenue virale.

L’affaire a finalement été portée devant les tribunaux en février 2021, selon un rapport du New York Post, où le cycliste a déclaré avoir tendu le genou pour « éviter une chute » et qu’il « n’avait pas immédiatement réalisé » qu’il avait renversé la jeune fille. .

Le juge chargé de l’affaire a ordonné au cycliste de payer une petite amende équivalant à environ 1 dollar, estimant que le motard n’avait pas intentionnellement blessé la jeune fille, identifiée sous le nom de Neia, et qu’il avait depuis fait face à une vague de critiques sur les réseaux sociaux.

Mais Mpasa affirme qu’il n’a jamais publié la vidéo dans une tentative de vengeance, affirmant plutôt qu’il espérait « sensibiliser » aux dangers de situations similaires.

« Je ne veux pas non plus d’une chasse aux sorcières, je veux juste qu’il s’excuse », a-t-il écrit dans son article de décembre 2020, accédant au rapport.

Le cycliste a finalement intenté une action en diffamation contre la famille et a gagné, le juge de la ville de Verviers devant décider du montant qu’il recevra de cette action en avril.