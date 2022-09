Un cycle de promesses, puis des revers de blessure

Phil Jones était l’un des cinq joueurs choisis pour représenter l’Angleterre aux Coupes du monde 2014 et 2018, mais lorsque Gareth Southgate s’assoit pour sélectionner son équipe pour Qatar 2022, il ne sera pas près de la conversation.

Le défenseur de 30 ans ne peut pas non plus jouer pour Manchester United en Premier League pour le moment, ayant été exclu de l’équipe enregistrée. Il pourrait être ajouté en janvier, mais cela l’obligerait à prouver d’abord sa forme physique et il n’a pas commencé de matchs de championnat consécutifs depuis mai 2019.

Hors contrat à Old Trafford cet été, il est possible que Jones ait disputé son dernier match pour le club qu’il a rejoint à l’adolescence en 2011. United détient une option pour prolonger son contrat de 12 mois supplémentaires, mais après plus de deux ans de blessures et de revers que Jones a décrit en privé comme “l’enfer”, il est probable qu’un joueur autrefois salué par des managers tels que Sir Alex Ferguson, Fabio Capello et Southgate sera autorisé à partir tranquillement.

En 2011, Ferguson tenait tellement à signer Jones de Blackburn Rovers qu’il l’a emmené par avion pour des vacances en famille dans le sud de la France. L’argumentaire de vente a fonctionné et, malgré la concurrence de Liverpool, Chelsea et Arsenal, United a conclu un accord d’une valeur de plus de 16 millions de livres sterling.

Jones avait attiré l’attention de Ferguson pour la première fois 18 mois plus tôt lorsque Blackburn avait battu les moins de 18 ans de United – une équipe qui comprenait un jeune Paul Pogba – au cinquième tour de la FA Youth Cup. Cependant, Ferguson était convaincu du transfert alors qu’il regardait Jones jouer pour la première équipe de Blackburn lors d’une défaite 7-1 à Old Trafford.

C’est un jour où Jones, même maintenant, dit qu’il préfère oublier, mais Ferguson a vu le joueur de 18 ans crier et crier sur ses coéquipiers de plus de 10 ans son aîné. L’un d’eux était Michael Salgado, un défenseur vétéran qui avait disputé plus de 300 matchs avec le Real Madrid et remporté deux fois la Ligue des champions. Si Jones était suffisamment confiant pour réprimander Salgado, a décidé Ferguson, il irait bien entrer dans un dressing United qui se vantait de Rio Ferdinand, Ryan Giggs et Wayne Rooney. Il avait raison.

Jones a disputé 41 matchs lors de sa première saison et l’année suivante, il faisait partie de l’équipe qui a remporté le titre de Premier League. Fin 2013, il était considéré comme si important qu’une blessure à la cheville a dominé la préparation des huitièmes de finale de la Ligue des champions avec le Real Madrid. Fantastique lors d’un match nul 1-1 au Bernabeu, il a été exclu du match retour à Manchester – le plus connu pour le carton rouge controversé de Nani pour un défi élevé – et United s’est incliné 2-1.

Phil Jones a lutté contre les blessures et n’a jamais vraiment tiré le meilleur parti de son potentiel évident. Paul Ellis/AFP

Les blessures n’étaient jamais loin, mais entre 2011 et 2019, Jones a fait 216 apparitions à une moyenne de près de 30 matchs par saison. Il a joué partout où on lui a demandé, généralement à l’arrière central mais aussi à l’arrière droit et au milieu de terrain.

En 2011, alors qu’il n’avait que 19 ans, il évoluait au centre du milieu de terrain pour l’Angleterre contre une équipe espagnole qui comprenait Xavi, Andres Iniesta, Sergio Busquets et Xabi Alonso. L’Angleterre a gagné 1-0. Ferguson a déjà prédit que la capacité de Jones sur le ballon, ses attributs physiques et sa polyvalence pourraient un jour le placer parmi les plus grands joueurs de United; Capello, sélectionneur de l’Angleterre entre 2007 et 2012, l’a comparé au légendaire défenseur italien Franco Baresi.

Southgate est également un grand fan, déclarant en 2017 : “Il a un très bon sang-froid sur le ballon. Il a la lecture du jeu, il est agressif dans sa défense, ce que j’aime, et je pense qu’il a une expérience fantastique. Il organise bien et il concourt bien.”

Mais malgré les approbations de presque tous les managers avec lesquels il a travaillé, la carrière de Jones risque d’être rappelée pour le match qu’il a manqué plutôt que pour ceux auxquels il a joué.

Lorsque Louis van Gaal a pris la relève en tant que manager de United en 2014, le Néerlandais voulait signer Mats Hummels du Borussia Dortmund, en partie parce que l’on craignait que Jones n’ait terminé une saison au cours de laquelle il avait subi trois licenciements distincts en raison de problèmes avec son tête, genou et épaule. Mais après une série de tests effectués au cours de l’été, le personnel médical de United a rapporté à Van Gaal et au vice-président exécutif Ed Woodward que Jones, alors âgé de 22 ans, était dans une condition physique optimale et qu’à moins de blessures anormales, il devait être disponible pour toute la campagne.

Il a commencé les trois premiers matchs de championnat, mais début septembre, il avait subi une tension aux ischio-jambiers qui l’a exclu pendant près d’un mois. De retour en pleine forme et dans l’équipe pour un match nul 2-2 avec West Brom fin octobre, il n’a commencé un autre match qu’à la mi-décembre en raison d’une blessure au tibia.

C’est l’histoire de la carrière de Jones en bref – un manager qui l’aime bien, une série de performances prometteuses, puis un autre revers de blessure. C’est un thème récurrent.

Phil Jones a joué deux fois pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde 2018. Photo de Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images

Après qu’Ole Gunnar Solskjaer a été nommé directeur par intérim en décembre 2018, Jones a commencé huit des 11 premiers matchs du Norvégien en charge. Cela a incité United à lui proposer un nouveau contrat de quatre ans mais depuis sa signature en février 2019, il n’a pu débuter que 16 matchs. Une blessure au genou subie en février 2020 l’a exclu pendant près d’un an et il y a eu un moment pendant la pandémie de COVID-19 où il était sur le point de raccrocher ses bottes.

Les problèmes de blessures de Jones ont conduit à des abus en ligne et il n’a pas posté sur ses 2,1 millions d’abonnés Twitter depuis mai 2017. Les publications sur ses 1,3 million d’abonnés sur Instagram ont également cessé peu de temps après. Pire encore, il a subi des violences personnelles alors qu’il sortait avec sa femme et ses deux jeunes filles, ce qui a aggravé le bilan de sa santé mentale au cours des deux dernières années.

N’ayant pas joué depuis avril – lorsqu’il a été inexplicablement choisi à l’improviste par Ralf Rangnick pour la défaite 4-0 contre Liverpool à Anfield – il est resté à Carrington cet été pour suivre un programme d’entraînement personnel tandis que le nouveau manager Erik ten Hag a emmené l’équipe en Thaïlande et en Australie pour la pré-saison. Les départs potentiels d’Old Trafford pendant la fenêtre de transfert ont été annulés en raison d’un manque de forme physique et, sans délai fixé pour son retour, Ten Hag a décidé qu’il n’était pas logique de l’inscrire en Premier League ou en Europa League.

Ainsi, lorsque la Coupe du monde débutera au Qatar en novembre, Jones regardera le tournoi de chez lui pour la première fois depuis qu’il avait 18 ans. À seulement 30 ans, il garde l’espoir de rejouer régulièrement, même s’il y a maintenant une acceptation, cela aura être dans un autre club. Après avoir joué plus de 200 matchs pour United, remporté 27 sélections pour l’Angleterre et récolté les médailles des vainqueurs en Premier League, FA Cup et Europa League, il a déjà eu une carrière dont la plupart des footballeurs ne peuvent que rêver. Mais il y aura toujours un sentiment de ce qui aurait pu être.