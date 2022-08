Un cyberpiratage majeur sur le NHS 111 laisse les patients se battre pour obtenir des rendez-vous urgents et le personnel utilise un «stylo et du papier»

Les services de sécurité enquêtent sur une cyberattaque qui a “paralysé” le NHS 111.

On craint qu’une puissance étrangère hostile n’ait ciblé le système, laissant les patients se débattre pour obtenir des rendez-vous urgents et des ambulances.

Le personnel du NHS a averti les patients de s’attendre à des retards dans les services en raison de la cyberattaque Crédit : Getty

Le personnel a été réduit à utiliser un stylo et du papier et a dit aux patients de s’attendre à des retards avec des services tels que l’envoi d’ambulances, la prise de rendez-vous urgents en dehors des heures d’ouverture et l’exécution des ordonnances d’urgence.

La société à l’origine du système, Advanced, a confirmé qu’un certain nombre de ses systèmes étaient tombés en panne à la suite d’une cyberattaque.

Un porte-parole du NHS a déclaré que les patients sont toujours encouragés à appeler le 111 et qu’ils pourront joindre le personnel.

Le GPS a été invité à “gérer les appels dans la mesure du possible” et à ne pas diriger les patients vers le service, mais il n’y a pas d’heure d’arrivée prévue pour le moment où le problème sera résolu.

Le National Cyber ​​​​Security Center a déclaré qu’il travaillait avec Advanced pour enquêter sur la cause de la panne.

Cela survient après que l’alliance de renseignement Five Eyes, composée de la Grande-Bretagne, de l’Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis, a mis en garde contre le risque de cyberattaques parrainées par l’État et coordonnées depuis Moscou ciblant des organisations critiques, notamment le NHS, les centrales nucléaires et les pièces détachées. de la Fonction publique.

Il y aurait eu des renseignements suggérant que des pirates informatiques au sein du gouvernement russe cherchaient à se livrer à une “activité cybernétique malveillante” en réponse aux “sanctions économiques sans précédent” imposées à Moscou pendant la guerre en Ukraine.

Toutes les fiducies du NHS ont été averties en mars de renforcer leurs systèmes de cybersécurité et de s’assurer qu’elles avaient des sauvegardes en place.

Simon Short, directeur de l’exploitation d’Advanced, a déclaré : « Un problème de sécurité a été identifié hier, ce qui a entraîné une perte de service sur les produits d’hébergement d’infrastructure utilisés par nos clients de la santé et des soins.

« Nous pouvons confirmer que l’incident est lié à une cyberattaque et par précaution, nous avons immédiatement isolé tous nos environnements de santé et de soins.

“Cela s’est produit vers 7 heures du matin le 4 août 2022. Nous pouvons également confirmer que cette action a contenu l’attaque et qu’aucun autre problème n’a été détecté.”

Un porte-parole du NHS a déclaré: «Les services NHS 111 sont toujours disponibles pour les patients qui ne se sentent pas bien, mais comme toujours, s’il s’agit d’une urgence, veuillez appeler le 999.

“Il y a actuellement peu de perturbations et le NHS continuera de surveiller la situation car il travaille avec Advanced pour résoudre leur système logiciel le plus rapidement possible – des plans d’urgence éprouvés sont en place pour les zones locales qui utilisent ce service.”