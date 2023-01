Un CV créatif vous aidera-t-il à obtenir l’emploi de vos rêves ?

Homme d’affaires mature félicitant le jeune professionnel. Des collègues masculins et féminins discutent en réunion dans la salle du conseil. Ils planifient au bureau. Morse Images | Vision numérique | Getty Images

Lorsque vous postulez pour l’emploi de vos rêves, il peut être essentiel de faire en sorte que votre candidature se démarque. Les gens essaient notamment de faire en sorte que leur CV ressemble au site Web ou au produit d’une entreprise, ou d’ajouter des éléments de style clés utilisés par l’entreprise à leur CV. Eleonora Papini a suivi cette approche à plusieurs reprises. “Il est difficile de regrouper ma vie, mes expériences et mes compétences sur une ou deux pages, avoir des graphismes époustouflants peut aider à transmettre mon dévouement et ma créativité bien mieux que les mots”, a-t-elle déclaré à Make It de CNBC. Pour une récente application à Netflix, elle a recréé l’écran d’accueil des services de streaming. Les cases qui affichent généralement des titres et des images de films ou de séries incluaient à la place ses détails. Dans une application pour la société britannique de cosmétiques Lush, elle a incorporé des éléments tels que sa police de caractères et des pans de produits Lush, que la société utilise également sur son site Web. Papini a également ajouté des sections thématiques comme une liste “d’ingrédients” qui énumère ses compétences à son CV.

Deux exemples de CV sur le thème de l’entreprise, un pour la société de cosmétiques Lush et un autre pour le service de streaming Netflix. CV fournis par Eleonora Papini, photos prises par Make It de CNBC

Lap Tran, diplômé en marketing, a suivi une approche similaire lorsqu’il a postulé à un stage chez Spotify plus tôt cette année. Il a utilisé le schéma de couleurs et la police de l’entreprise et a reproduit sa mise en page pour son CV.

Les demandeurs d’emploi pensent-ils que cela en vaut la peine ?

À l’époque, Tran pensait que cela valait la peine de prendre du temps supplémentaire pour se démarquer et rendre son CV plus attrayant pour une grande entreprise. Mais il a depuis changé d’avis. “En y repensant, cela ne valait pas l’effort supplémentaire, mais une bonne expérience avec les CV thématiques, puisque je n’ai pas été choisi ni même envoyé par e-mail pour être averti de ne pas être choisi”, a-t-il déclaré à Make It de CNBC. Eleonora n’a pas non plus remarqué de différence majeure après avoir postulé auprès de diverses entreprises. “Un seul recruteur m’a contactée et a complimenté mon CV”, a-t-elle déclaré. Cependant, elle pense toujours que la création de CV créatifs peut valoir l’investissement en temps pour certains candidats. “Je pense que ça vaut le coup si vous aimez “jouer” avec les graphismes. J’aime ça et j’aime créer de nouveaux graphismes et tester de nouvelles stratégies”, explique-t-elle, mais elle pense que l’approche ne convient pas à tout le monde, surtout si le graphisme n’en est pas un. de vos compétences principales.

Le verdict des experts

Les experts semblent également prudents. La rédactrice de CV professionnelle Suzie Henriques, basée au Royaume-Uni, a déclaré à Make It de CNBC qu’une approche traditionnelle est généralement un pari plus sûr. “La plupart du temps, le format texte traditionnel est généralement le meilleur”, a-t-elle déclaré. “Le CV standard est universellement intelligible et reste la référence lors du processus de recrutement.” Amanda Augustine, coach de carrière et rédactrice de CV, qui travaille pour la société américaine TopResume, a un point de vue similaire. “Plutôt que d’ajouter des éléments de conception pour imiter la marque de l’employeur, il serait plus efficace de personnaliser le contenu de votre CV et de votre lettre de motivation en fonction de l’offre d’emploi spécifique”, a-t-elle déclaré. Selon les experts, des CV très créatifs pourraient même réduire vos chances d’obtenir une entrevue. L’une des raisons en est la distraction, explique Gaelle Blake, responsable des nominations permanentes au sein du cabinet de recrutement Hays. “Les détails cruciaux pourraient être plus difficiles à trouver dans un CV créatif ou potentiellement détourner l’attention de vos références”, a-t-elle déclaré à Make It de CNBC, ajoutant que ces faits clés sur les compétences et l’expérience sont la partie la plus importante d’un CV pour les recruteurs. De plus, de nombreuses entreprises utilisent des logiciels qui lisent et filtrent les CV. Cela pourrait également causer des problèmes, explique Henriques. “Certaines organisations utilisent un logiciel de gestion des candidats pour analyser les informations de votre CV dans leur système et un format inhabituel ou très visuel peut ne pas être compatible avec cela, ce qui signifie que le texte que vous avez inclus peut finir par ne pas être lisible à l’autre bout”, elle dit.

Que faire à la place