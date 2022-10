Un curieux accident de trou noir dans l’espace profond laisse les astrophysiciens perplexes

Les collisions de trous noirs sont parmi les phénomènes les plus extrêmes de l’univers. Alors que les deux corps massifs et invisibles tournent l’un vers l’autre, ils perturbent le tissu de l’espace-temps, envoyant des ondulations à travers l’univers. Ces ondulations – des ondes gravitationnelles – finissent par se propager sur la Terre, où certains détecteurs très sensibles aux États-Unis, en Italie et au Japon peuvent les “entendre”.

L’une de ces ondulations a balayé notre planète aux premières heures du 29 janvier 2020. Elle a été captée par les deux détecteurs de l’Observatoire des ondes gravitationnelles de l’interféromètre laser (LIGO) aux États-Unis et un troisième détecteur, Virgo, en Italie. Le gazouillis caractéristique des détecteurs suggérait qu’une paire de trous noirs, l’un qui avait environ 40 fois la masse du soleil et l’autre 22 fois, s’étaient brisés ensemble.

Dans une nouvelle étude, publié mercredi dans la revue Nature, les chercheurs ont examiné l’onde de cette collision, surnommée GW200129, qui – lors de sa première découverte – a montré un signal particulier. Le gazouillis de la vague semblait suggérer que les trous noirs qui se sont écrasés les uns dans les autres “vacillaient” autour de leur orbite. Cette oscillation est, scientifiquement, connue sous le nom de “précession”, et ce serait la première fois que nous voyions cet effet dans les trous noirs.

Cependant, d’autres scientifiques des ondes gravitationnelles ne sont pas si certains que le signal fournisse la preuve de ce phénomène. Au lieu de cela, ils se sont demandé si les données pouvaient être affectées par un problème dans l’un des détecteurs d’ondes gravitationnelles qui ont repéré pour la première fois GW200129.

Que se passe-t-il avec GW200129 ?

Parlons d’abord de cette “oscillation”. Pour visualiser la précession, pensez à la Terre en orbite autour du soleil. Vous imaginez probablement notre minuscule planète bleu-vert tournant autour de la grosse boule de gaz chaude sur un plan plat. La planète se déplace autour du soleil sans dévier “vers le haut” ou “vers le bas”. Il se déplace simplement autour du soleil comme une voiture de course sur le circuit Daytona 500. (N’obtenons pas dans la précession axiale de la Terre ici)

Vijay Varma/Leo Stein/Davide Gerosa.



Deux trous noirs partagent la même relation, tournant l’un autour de l’autre sur un joli plan orbital plat, libérant de l’énergie sous forme d’ondes gravitationnelles alors qu’ils se rapprochent de plus en plus l’un de l’autre. Mais dans les trous noirs “précessifs”, le plan orbital est déformé avec le temps. La théorie apparemment incassable de la relativité générale d’Einstein suggère que la façon dont les trous noirs individuels tournent (oui, ils tournent) peut influencer la précession. Lorsque les spins sont mal alignés, le plan orbital peut être tourné.

Tu peux voir un exemple de ceci produit par Vijay Varmaastrophysicien du Caltech, grâce à un outil qu’il produit dans un article de 2018 dans le GIF ci-dessus.

En théorie, les astrophysiciens peuvent “voir” la précession dans les trous noirs binaires en étudiant le signal d’onde gravitationnelle, mais c’est extrêmement subtil. Les auteurs de la nouvelle recherche pensent avoir capturé ce signe insaisissable dans les données – découvrant un binaire de trou noir qui vacillait et s’inclinait partout.

“C’est extrêmement excitant de l’avoir enfin observé”, déclare Mark Hannam, professeur d’astrophysique à l’Université de Cardiff au Royaume-Uni et premier auteur de la nouvelle étude. “C’est quelque chose que nous espérions observer depuis les premières détections en 2015, à la fois parce que c’est un effet de relativité générale que nous n’avons pas encore vu dans le régime extrême des fusions de trous noirs, et il a le potentiel de nous dire un beaucoup sur la façon dont les trous noirs se forment.”

Vous souvenez-vous que j’ai mentionné que les trous noirs peuvent tourner ? Eh bien, généralement, les trous noirs qui se forment lors de l’effondrement d’une étoile tournent assez lentement et sans aucune précession. Mais les trous noirs créés par la formation de deux autre les trous noirs qui entrent en collision peuvent avoir des rotations assez inhabituelles et des vitesses extrêmes, ce qui pourrait bouleverser tout le système. Ainsi, note Hannam, “une possibilité est que le plus grand trou noir ait été produit lors d’une fusion antérieure de deux trous noirs”.

Assez remarquable, mais est-ce que l’affaire est classée ? Pas si vite.

Glitch dans le space-trix

Bien que le signal peut être interprété comme une paire de trous noirs vacillants et précessifs, d’autres astrophysiciens ont noté que GW200129 pourrait être quelque chose de beaucoup moins excitant : une erreur.

“Dans le cas de GW200129, il y avait un léger mais présent pépin dans le détecteur Livingston de LIGO coïncidant avec l’événement”, a déclaré Ethan Payne, astrophysicien à Caltech. Payne a récemment rédigé un article préimprimé, mis en ligne sur le site arXiv en juinqui décrit GW200129 comme un “cas curieux” et présente l’argument selon lequel un tel problème peut affecter le signal.

Les détecteurs d’ondes gravitationnelles peuvent rencontrer des parasites et du bruit qui obscurcissent parfois les signaux. La plupart, a déclaré Payne, n’ont pas d’impact sur notre compréhension de l’origine d’une onde gravitationnelle. Avec quelques ajustements, les scientifiques peuvent expliquer le bruit et les problèmes. Ce fut le cas avec la toute première détection d’ondes gravitationnelles provenant de deux étoiles à neutrons en collision, mais les scientifiques ont pu modéliser et « soustraire » le problème.

Caltech/LIGO



Dans le cas de GW200129, un autre capteur dans le détecteur d’ondes gravitationnelles a été utilisé pour soustraire le pépin par Hannam dans la nouvelle étude. “La suppression des pépins n’a peut-être pas été parfaite, mais il est extrêmement peu probable que tout ce qui reste puisse imiter la précession que nous avons vue”, a déclaré Hannam. Il dit qu’il est confiant dans le résultat de son équipe en raison de tout le développement qui a été nécessaire pour préparer les données des détecteurs et des vérifications effectuées sur la propre analyse de son équipe.

Mais l’incertitude demeure. Les travaux de Payne suggèrent que certaines des recherches effectuées par les scientifiques peuvent supprimer toutes les preuves du problème. D’autres astrophysiciens avec qui j’ai parlé suggèrent que l’analyse n’en a pas pleinement tenu compte.

“Je pense que c’est un travail passionnant”, a déclaré Eric Thrane, astrophysicien à l’Université Monash en Australie et membre de la collaboration LIGO-Virgo qui n’était pas affilié à la recherche, “mais à la lumière de Payne[‘s paper]je ne suis pas sûr qu’ils aient démontré ce qu’ils avaient prévu.”

Il convient de noter que le processus d’analyse du signal GW200129, de détermination de sa précession, de rédaction de la nouvelle étude et de son acceptation pour publication dans Nature prend beaucoup de temps. Hannam et ses co-auteurs préparaient cette pièce bien avant que les problèmes avec le problème LIGO ne soient complètement résolus. Le nouveau document n’a pas abordé les problèmes soulevés par l’analyse effectuée par Payne et son équipe, mais Hannam note que “leur méthode doit encore être développée”.

C’est la science en action. Une équipe explique un point de données, une autre fournit des raisons pour lesquelles nous devrions être prudents à ce sujet. Pour l’instant, les astrophysiciens avec qui j’ai parlé semblent s’éloigner du fait que GW200129 soit le premier binaire de trou noir en précession que nous ayons repéré. Mais ce n’est qu’une question de temps avant que les scientifiques ne voient sans équivoque ce phénomène.

Les détecteurs LIGO, Virgo et Kagra devraient commencer une autre campagne d’observation, la quatrième, au début de 2023. Au cours des deux dernières années, les détecteurs ont reçu des améliorations importantes qui les rendront plus sensibles, ouvrant la possibilité de détecter encore plus faible signaux provenant de tout le cosmos. « Nous allons probablement observer 200 à 300 GW de plus par an, il y a donc de fortes chances que nous comprenions bientôt beaucoup mieux ces systèmes ! dit Hannam.

Et avec cela viennent d’autres défis, en particulier pour trier les problèmes et le bruit.

“Comme le nombre prévu d’observations va augmenter à mesure que nos détecteurs sont améliorés, le nombre d’événements contaminés par des pépins va monter en flèche, et un travail minutieux sera nécessaire pour modéliser les pépins”, a déclaré Payne.