Le curcuma est un ingrédient commun dans tous les foyers indiens. Il n’est pas seulement utilisé pour la cuisine mais est également utilisé pour ses bienfaits médicinaux. Mais, ce qui est étonnant ici, c’est que le curcuma de couleur jaune commun n’est pas la seule forme sous laquelle il est disponible.

Récemment, Swetha Boddu, un responsable du Service indien des forêts, a partagé une photo de «Black Curcuma». Ce type de curcuma est de couleur bleue et est comparativement beaucoup plus cher que l’habituel.

Dans son tweet, elle a informé que le curcuma noir est un puissant anti-oxydant et est également utilisé pour le traitement des cancers. Elle a également exhorté les gens à préférer les produits locaux aux produits hybrides.

Ever heard of Black Turmeric? Has lovely blue colour! Found on field inspection

It's rare, Ayurvedic. A powerful antioxidant, used in some cancers. Tons of other benefits. Costly too

Our #biodiversity is wonderful.

Choose local over hybrid pic.twitter.com/JnbGLBDhmF

— Swetha Boddu, IFS (@swethaboddu) January 12, 2021