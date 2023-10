Khan Younès – Parmi les dizaines de tentes installées pour les familles palestiniennes déplacées par l’école de formation gérée par les Nations Unies dans cette ville du sud de Gaza, de grands chaudrons métalliques remplis de haricots blancs bouillonnants à la sauce rouge sont cuits sur un feu ouvert.

L’un des cuisiniers sert une portion à un groupe composé principalement d’enfants, qui tendent des bols et des casseroles en métal dans leurs mains tendues.

« Plus de nourriture s’il vous plaît », dit un garçon.

D’autres enfants clamaient autour du cuisinier, poussant devant eux leurs bols et leurs casseroles.

«Mon oncle, j’attends depuis un moment», dit un autre.

« Mon oncle, mets-m’en encore, même si ce n’est que de la soupe », intervient encore un autre.

Une voix d’homme se fait entendre par-dessus le bruit, donnant des instructions au cuisinier.

« Assurez-vous de donner deux portions à la vieille femme debout », dit-il. “Il y a 15 personnes dans sa famille.”

Selon le cuisinier Abou Ibrahim Zaqout, cette nouvelle initiative, qui vient d’être mise en place mercredi, a déjà permis de nourrir 50 familles, soit environ 500 personnes.

“L’homme derrière cette idée est Abu al-Abed al-Masri de Beit Hanoon, qui a été déplacé avec toute sa famille de plus de 50 personnes”, explique Zaqout.

« Il m’a proposé l’idée de cuisiner pour les gens après avoir constaté qu’ils avaient besoin de nourriture ici », explique-t-il. «Je lui ai dit que je savais bien cuisiner et que j’avais de l’expérience dans le bénévolat.»

Les gens ont fait don de nourriture et d’ustensiles de cuisine et l’équipe, composée de bénévoles de la famille de Zaqout, a cuisiné des lentilles le premier jour.

L’offensive israélienne sur la bande de Gaza, qui a débuté le 7 octobre après une attaque surprise du Hamas qui a tué 1 405 Israéliens, a été la plus brutale des 15 dernières années.

Depuis trois semaines, les avions militaires israéliens bombardent la bande de Gaza du nord au sud et imposent un blocus total, coupant l’électricité, le carburant et détruisant la tour de communication.

Selon le ministère de la Santé, plus de 7 000 Palestiniens ont été tués, dont 2 913 enfants et 1 709 femmes. 1 950 autres personnes sont portées disparues sous les décombres de leurs maisons, dont 940 enfants.

Des quartiers entiers ont été rasés et les bombardements aveugles ont entraîné le déplacement interne de 1,4 million de Palestiniens sur une population de 2,3 millions d’habitants, ont indiqué les Nations Unies.

L’armée israélienne a largué des tracts et appelé les Palestiniens sur leurs téléphones portables, les avertissant de fuir leurs maisons dans le nord de Gaza et dans la ville de Gaza et de se diriger vers le sud.

Zaqout et sa famille, 10 membres au total, ont été contraints de quitter leur domicile à Beit Hanoon, dans le nord de Gaza, et de se diriger vers le sud, à Khan Younis.

« Nous cuisinerons tous les aliments ou ingrédients que les gens nous donneront », a déclaré Zaqout. « Il n’y a pas de pain et nous ne voulons pas que les enfants dorment le ventre vide. »