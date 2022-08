Un cuirassé qui fuit au Texas devrait faire un voyage pour des réparations de 35 millions de dollars

LA PORTE, Texas (AP) – C’est le seul cuirassé survivant qui a servi dans les deux guerres mondiales, après avoir combattu les nazis et l’armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais le plus grand défi de ces dernières années pour l’USS Texas a été une coque rouillée et qui fuit qui obligeait parfois les travailleurs à pomper environ 2 000 gallons (7 570 litres) d’eau par minute du navire vieux de 110 ans.

Pour s’assurer que le navire historique ne coule pas et puisse continuer à accueillir des visiteurs, la fondation en charge de ses soins a été créée mercredi pour remorquer le navire de sa maison de longue date le long du Houston Ship Channel jusqu’à un chantier naval à Galveston à proximité pour des réparations indispensables.

Le voyage depuis son poste d’amarrage de longue date au site historique d’État du champ de bataille de San Jacinto, dans la banlieue de Houston, à La Porte, fait partie d’un projet de 35 millions de dollars visant à réparer la coque et à redonner au navire son ancienne gloire.

Les réparations du navire font partie des plans de la fondation pour éventuellement le réinstaller dans un nouvel emplacement au Texas, peut-être dans l’une des trois villes voisines, dont Galveston, afin d’attirer plus de visiteurs et d’augmenter les revenus.

Déplacer le navire pour réparation est “l’étape majeure pour remettre le navire en parfait état”, a déclaré mardi Tony Gregory, président de la Battleship Texas Foundation, alors qu’il se tenait sur le navire pendant que les travailleurs effectuaient les derniers préparatifs.

Le cuirassé sera tiré par quatre remorqueurs à une vitesse d’environ 5 nœuds par heure. Le voyage de 40 miles (64 kilomètres) vers Galveston devait prendre environ neuf heures et ne sera pas sans risque car la coque du navire pourrait fuir suffisamment pour le couler.

“Une fois que nous aurons commencé, je m’attends à ce que ce soit assez fluide… Nous avons l’impression d’être prêts”, a déclaré Gregory.

Depuis 1948, l’USS Texas est situé sur le site historique de l’État où s’est déroulée la bataille décisive de la révolution du Texas. Là, il sert de musée et d’attraction touristique. Le cuirassé avait déjà été emmené au même chantier naval à Galveston pour des réparations en 1988.

Depuis trois ans, le navire est fermé au public car la fondation prépare les réparations. En 2019, la législature du Texas a approuvé les 35 millions de dollars pour réparer la coque. La fondation prévoit de faire d’autres correctifs pour lesquels elle paie. Toutes les réparations devraient prendre jusqu’à un an.

La fondation s’attend à ce que de nombreuses personnes se rassemblent le long du chenal pour regarder le navire passer.

Theresa McGowen, une architecte d’intérieur de Deer Park, à proximité, a déclaré qu’elle prévoyait de regarder le navire mercredi et qu’elle s’attendait à être émue tout en se rappelant des souvenirs de la visite du navire dans son enfance, puis plus tard avec ses enfants.

«Cela a beaucoup de sens car il a beaucoup de souvenirs spéciaux et son histoire aussi. Et ils ne le ramènent pas (à La Porte). Il y a un peu de tristesse avec ça », a-t-elle déclaré.

___

Juan A. Lozano, The Associated Press