Un crypto millionnaire a reçu des messages menaçants la semaine précédant sa mort macabre: rapport

UN crypto-millionnaire a reçu des messages menaçants une semaine avant que des enfants ne découvrent une valise au bord d’une rivière qui contenait ses parties de corps démembrées.

« Je vais te tuer, je vais te faire pire », a déclaré un homme dans un message vocal à Fernando Pérez Algaba. « Je vais t’arracher les yeux et te couper les mains pour que tu n’aies plus d’argent dans ta vie. »

« Je jure sur mes enfants que je n’ai aucun problème à aller en prison », a déclaré l’homme, identifié uniquement par son nom de famille Iglesias par le média argentin Télam.

Un groupe d’enfants en Argentine a fait une découverte effrayante lorsqu’ils ont trouvé une valise alors qu’ils jouaient près d’un ruisseau et l’ont ouverte pour révéler des parties de corps démembrées. La police n’avait initialement que les bras et les jambes pour travailler, mais elle a pu utiliser des tatouages ​​et des empreintes digitales pour identifier la victime.

La police de Buenos Aires a déterminé qu’il s’agissait de parties du corps d’Algaba, un influenceur de crypto-monnaie et entrepreneur de 41 ans qui avait disparu le 18 juillet. La tête d’Algaba flottait en aval dans un sac à dos quelques jours plus tard, a rapporté Metro.

La police a en outre déterminé qu’Algaba avait reçu trois balles et que ses membres avaient été amputés « proprement », ce qu’ils ont suggéré que seul un criminel expérimenté pouvait accomplir. Les agents ont arrêté un suspect pour le meurtre présumé.

Algaba aurait accumulé des dettes « irrécouvrables » auprès de l’agence fiscale argentine et aurait eu des ennuis avec le gang Barra Bravas, qui prétendait qu’il devait 40 000 $ sur un prêt. Il aurait également dû au fils d’Iglesias 70 000 $, qu’il tentait de récupérer à Algaba.

Dans des messages et des appels ultérieurs examinés par la police, dont l’un a duré 20 minutes, Iglesias a averti Algaba qu’ils se « verraient bientôt face à face » et a qualifié Algaba de « pas de bonnes personnes parce que vous avez ruiné mon fils », qui a dû se soigner. après avoir été « escroqué » par Algaba.

« Tu m’as trahi et tu m’as attrapé. J’ai un poison avec toi que je te déteste », a déclaré Iglesias dans un autre message.

Une autre communication avec un homme connu sous le nom d’Adrian Tesei a informé Algaba qu’ils avaient un problème parce que l’investisseur avait dit à Tesei que son argent était « ici », mais qu’il ne l’avait pas livré.

« Je ne te menace pas, » déclara Tesei. « Je te dis que je vais t’arracher la tête. L’argent est à moi et tu ne joues pas avec le mien. »

Algaba a affirmé avoir commencé comme livreur de pizza travaillant « avec un vélo et une boîte » en vendant des sandwichs avant de faire fortune en négociant sur la plate-forme Forex et en gagnant de la crypto-monnaie. Il a ensuite déménagé à Miami pour créer une société de location de voitures et de jet ski.

Algaba avait élu domicile à Barcelone, en Espagne, mais il avait visité son pays natal, l’Argentine, la semaine précédant son meurtre. Il avait loué un appartement et n’a pas rendu les clés ni répondu à son téléphone lorsque le propriétaire a tenté de savoir ce qui s’était passé, a rapporté le New York Post.

L’un des associés d’Algaba a déclaré à Télam qu’Algaba avait développé une dépendance au jeu qui n’a fait qu’empirer pendant la pandémie de COVID-19, ce qui l’a conduit dans un trou alors qu’il continuait à acheter de la crypto-monnaie malgré ses dettes croissantes.