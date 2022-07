Un Crore ? En Australie, la pénurie de travailleurs de l’assainissement entraîne des salaires exorbitants

En Australie, la demande de travailleurs de l’assainissement est presque à un niveau record. Vous serez étonné de savoir que le salaire d’un nettoyeur est beaucoup plus élevé que celui d’un médecin et d’un ingénieur indien. Et, la raison principale est, bien sûr, le manque d’agents d’assainissement dans le pays. Plusieurs entreprises de services de nettoyage ont augmenté le salaire de leurs employés d’une heure, et étonnamment, certains de leurs packages salariaux touchent un crore stupéfiant de Rs 1.

Il n’est pas facile de trouver des nettoyeurs en Australie. Ainsi, pour faire face à la situation, de nombreuses entreprises ont tellement augmenté le salaire horaire des agents de nettoyage qu’elles perçoivent un salaire moyen de Rs 8,00,000 chaque mois. Étonnamment, malgré cela, il y a une pénurie de nettoyeurs dans le pays. Leur salaire moyen varie de Rs 72,00,000 à Rs 80,00,000, tandis que de nombreuses entreprises sont également prêtes à l’augmenter à Rs 98,00,000.

Selon un rapport du Daily Telegraph, Joe Wes, directeur général de la société de nettoyage Absolute Domestics basée à Sydney, a déclaré que le salaire des employés devait être augmenté car il n’y avait personne à nettoyer. Maintenant, le salaire du service de nettoyage a été augmenté à 45 $/heure (Rs 3600/heure). La pénurie de travailleurs de l’assainissement existe en Australie depuis 2021. Il y a environ un an, là où un nettoyeur gagnait Rs 2700 / heure, on lui propose maintenant Rs 3500-3600.

Pendant ce temps, il en va de même pour d’autres entreprises en Australie. Certaines entreprises sont même prêtes à le porter à Rs 4700/heure ou plus. Jusqu’à Rs 82 lakh/an est offert pour le nettoyage des fenêtres et des gouttières. Telle était la situation des employés en Grande-Bretagne, où les travailleurs de l’assainissement se voyaient offrir un salaire de 65 000 000 Rs par an uniquement pour cueillir le chou.

