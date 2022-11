Un crocodile vieux de 93 millions d’années retrouvé avec les restes d’un dinosaure dans son estomac

Un groupe de paléontologues a fait une découverte étonnante. Ils ont trouvé un squelette de crocodile vieux de 95 millions d’années dans le Queensland, en Australie. C’est une espèce de crocodile jusqu’alors inconnue. Mais ce n’était pas tout, le crocodile semblait avoir fait un repas assez copieux et inattendu avant sa mort. Car dans son estomac, les paléontologues ont aussi trouvé les restes d’un dinosaure un peu plus gros qu’un poulet. Si vous voulez une meilleure image du dinosaure, pensez à Ducky du film d’animation Land Before Time.

La recherche a été dirigée par Matt White, associé au Australian Age of Dinosaurs Museum. Tout ce qui est intéressant a rapporté que l’équipe de paléontologues et de volontaires a fait la découverte dans une formation rocheuse géologique appelée la formation de Winton. Ils avaient déjà trouvé des os de dinosaures à cet endroit. Alors qu’ils cherchaient en fait des os de sauropodes, l’équipe a fini par trouver les restes de crocodile lorsqu’un chargeur frontal a commencé à gratter l’excès de saleté du site.

L’espèce de crocodile de huit pieds de long, jusqu’alors inconnue, est maintenant surnommée Confractosuchus Sauroktonos par les chercheurs. Le nom signifie – tueur de dinosaures brisé.

Parlant des rayons X, des tomodensitogrammes et de la modélisation informatique 3D, ils sont utilisés pour étudier les os entrelacés, a déclaré White : « La technologie que nous utilisons donne une nouvelle vie à ce que nous pouvons voir dans ces fossiles. Cela va changer la façon dont les choses sont faites. »

Alors que le crocodile semblait avoir apprécié un repas complet, le petit dinosaure n’a pas eu cette chance. Le petit dinosaure herbivore était l’ornithopode qui vivait il y a 100 millions d’années. En examinant les fossiles, les chercheurs ont conclu que le crocodile avait “cisaillé” l’un des fémurs de l’ornithopode en deux. Tandis que son autre fémur avait la cicatrice d’une marque de dent. Ils ont expliqué que même si l’espèce de crocodile ne s’était peut-être pas spécialisée dans la consommation de dinosaures, le jeune dinosaure était un repas trop facile à négliger.

Image Ducky de Land Before Time au bord d’une rivière. Inconscient de ce qui allait se passer. Sort un crocodile et attrape l’innocent Ducky. C’est le tableau que les Blancs avaient peint. Mais à en juger par sa queue manquante, il semble que le crocodile n’ait pas survécu longtemps non plus. Bien que les chercheurs ne soient pas sûrs de la cause de sa mort, il est tout à fait possible qu’après avoir préparé un repas avec l’ornithopode, une créature plus haut dans la chaîne alimentaire ait préparé un repas avec le croco. Ou du moins de sa queue.

Les fossiles de ce crocodile récemment découvert sont maintenant exposés au musée australien de l’ère des dinosaures.

