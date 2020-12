Un vrai Dino-croc? Une espèce préhistorique de crocodile a été identifiée par des scientifiques australiens qui mesuraient plus de 16 pieds et terrorisaient des parties des marécages du continent il y a des millions d’années. Surnommé le « roi des marais », les scientifiques ont découvert que les fossiles de Paludirex vincenti avaient été trouvés dans les années 1980, mais le reptile n’a été identifié comme une espèce distincte que récemment, Daily Mail rapporté.

On dit que le reptile a mordu des kangourous préhistoriques géants qui ont prospéré dans le sud du Queensland, ont découvert des chercheurs.

Un crâne mesurant 2 pieds et large et lourd, les scientifiques disent que le crocodile pourrait être mieux décrit comme le plus grand crocodile vivant « sous stéroïdes ».

L’espèce porte le nom de Geoff Vincent qui a découvert le crâne fossilisé géant près de la ville de Chinchilla. « Paludirex » traduit en latin par Swamp King et « vincenti » est pour feu M. Vincent. Le segment de crâne fossilisé trouvé par M. Vincent était exposé au Queensland Museum avant de le donner au Chinchilla Museum en 2011.

« Son crâne fossilisé mesure environ 65 centimètres, nous estimons donc que Paludirex vincenti mesurait au moins cinq mètres de long », a déclaré Jorgo Ristevski de la School of Biological Sciences de l’Université du Queensland.

«Le plus grand crocodile aujourd’hui est le crocodile indo-pacifique, Crocodylus porosus, qui atteint à peu près la même taille.

Diverses espèces de crocodiles préhistoriques avaient existé en Australie, a déclaré le co-auteur de l’étude, Steve Salisbury, de l’Université du Queensland.

« Les crocs sont une composante importante de la faune australienne depuis des millions d’années », a déclaré Salisbury.

« Mais les deux espèces que nous avons aujourd’hui – Crocodylus porosus et Crocodylus johnstoni – ne sont que des arrivées récentes et ne faisaient pas partie de la faune endémique de crocodiles qui existait ici il y a environ 55 millions d’années. » La recherche a été publiée dans la revue en libre accès PeerJ.

« Il est difficile de dire si Paludirex vincenti s’est éteint en raison de la concurrence avec des espèces comme Crocodylus porosus », a déclaré Salisbury.

« L’alternative est qu’elle s’est éteinte avec l’assèchement du climat, et les systèmes fluviaux qu’il habitait autrefois se sont contractés – nous étudions actuellement les deux scénarios. »

Paludirex était, selon les scientifiques, l’un des principaux prédateurs du sud-est du Queensland à l’époque du Pliocène, il y a entre 5,33 et 2,58 millions d’années. Il avait l’habitude de s’attaquer aux kangourous préhistoriques et aux marsupiaux géants ressemblant à des wombats.

(Avec les contributions d’IANS)