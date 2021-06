Un crocodile nommé « Osama Ben Laden », village africain terrorisé, a mangé 80 personnes

Le tristement célèbre lac Victoria, le plus grand d’Afrique et le deuxième au monde, abrite un crocodile du Nil de 75 ans nommé Oussama, qui a mangé plus de 80 personnes dans un village voisin. Le reptile de 16 pieds de long a été nommé d’après Oussama Ben Laden et est responsable du meurtre de près d’un dixième de la population, y compris des enfants, d’un petit village de Luganga entre 1991 et 2005, rapporte Daily Star.

Selon le rapport, il a résidé dans le lac Victoria pendant la majeure partie de sa vie et sauterait sur l’occasion d’attaquer les enfants alors qu’ils récupéraient l’eau du lac. Finalement, le crocodile terrorisait les gens en sautant hors de l’eau dans des bateaux de pêcheurs et emportait des gens pour les manger. Lors d’un incident horrible, un pêcheur a été mutilé à mort par le crocodile, et seuls les vêtements déchirés du pêcheur ont été retrouvés flottant sur l’eau.

Une autre attaque de ce type a été observée par un survivant, Paul, dont le frère n’a pas survécu. Parler à Le Sydney Morning Herald, il se souvint de ce jour terrible où il ramait à l’arrière du bateau tandis que Paul pêchait à l’avant avant qu’Oussama ne saute et n’attrape son frère. Oussama a sauté verticalement, submergeant l’arrière du bateau et s’est accroché à la jambe de Peter, essayant de le tirer dans l’eau. Mais après une lutte d’environ cinq minutes alors que Pierre s’accrochait au bateau, Paul a entendu un bruit de déchirure devant Pierre, son frère a crié que le crocodile s’était cassé la jambe. Finalement, Peter a lâché le côté du bateau et a été traîné dans le lac. Sa tête et son bras ont été retrouvés quelques jours plus tard.

En 2005, les villageois pétrifiés ont demandé de l’aide pour se débarrasser de la bête et elle a finalement été capturée par 50 hommes et agents de la faune locaux après une surveillance qui a duré sept jours et sept nuits. Aujourd’hui, il appartient à Uganda Crocs Ltd, une entreprise qui fabrique des sacs à main en peau de crocodile et les vend dans des pays comme l’Italie et la Corée du Sud. Alors que les militants de la faune ont critiqué le sort d’Oussama, les villageois de Luganga pensent qu’il a été relâché à la légère.

