CECI est le moment terrifiant où un crocodile « monstre » de 13 pieds est monté sur une plage pour manger un requin échoué.

Les images ont été filmées par Yvonne Palmer qui avait enroulé un bébé requin avec une canne à pêche dans le nord du Queensland, en Australie.

Yvonne avait tenté de remettre le requin à l’eau jusqu’à ce qu’elle aperçoive l’énorme croco tapi.

Mais elle ne s’attendait pas à ce que la bête sorte de la mer et se rende sur la plage pour prendre une collation à l’heure du déjeuner.

En publiant le clip sur Instagram, elle a déclaré: «Regardez ce monstre… saints smackers.

« J’ai juste attrapé un requin, que je n’ai pas pu remettre dans l’eau parce que ce type arrivait et maintenant il va venir le manger et je vais chier moi-même. »

Yvonne dit qu’elle tremblait alors que le crocodile grignotait le requin encore battant « à moins de 10 mètres » d’elle.

L’observateur de la plage a estimé que l’énorme reptile mesurait environ quatre mètres (13 pieds) de long – alors qu’une partie de sa queue était encore sous l’eau.

Pendant le tournage du clip, Yvonne a dit qu’elle «tremblait».

On peut l’entendre dire: « F ** k me mort, je ne peux pas arrêter de trembler, bienvenue à Cardwell, dans le nord du Queensland.

« Oh mon seigneur, il est comme un, deux, trois, je peux voir quatre mètres et il a toujours la queue dans l’eau, c’est le plus gros crocodile que j’aie jamais vu de ma vie. »

Lors de la publication sur Facebook, Yvonne s’est excusée pour son mauvais langage dans le clip, en disant: « Désolé pour tous les types de langage grossier, mais je me moquais. »