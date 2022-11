Un crocodile géant aurait tué 300 personnes au Burundi en Afrique échappe à la capture

Les crocodiles sont l’une des espèces de reptiles les plus vicieuses et les plus dangereuses présentes sur la planète. Mais savez-vous qu’il y a un crocodile notoire dans le Nil qui aurait dévoré plus de 300 personnes ? Non seulement cela, la créature géante a réussi à échapper à toutes les tentatives de capture, comme le rapporte Unilad. Le crocodile du Nil mesure jusqu’à six mètres de long et pèse apparemment près d’une tonne. La créature a été nommée Gustave et est considérée comme l’un des plus grands reptiles d’Afrique.

Gustave vit près du lac Tanganyika, au Burundi, et a laissé les habitants vivre dans une terreur absolue. Au fil des décennies, il y a eu de multiples tentatives pour attraper Gustave, mais aucune n’a abouti. L’un des principaux efforts pour capturer le reptile a été montré dans un documentaire télévisé intitulé Capturer le tueur de crocodile. Cependant, tout est allé en vain. C’est le chasseur de crocodiles Patrice Faye, qui a effectué la mission de piéger Gustave, mais n’a finalement capturé que des crocodiles plus petits dans la région.

Selon le rapport, l’équipe a installé plusieurs pièges pour capturer Gustave, mais la créature géante a réussi à tous les échapper. Après avoir échoué plusieurs fois, un dernier effort des chasseurs a été de mettre en place une cage géante avec des animaux vivants dans l’espoir que le prédateur mord à l’hameçon. Les chasseurs ont été surpris de constater que la chèvre avait disparu et la cage a été traînée dans l’eau après une nuit d’orage. L’équipe n’a pas pu identifier si la cage avait été détruite à cause de la tempête ou si Gustave avait réussi à l’ouvrir. Finalement, l’équipe a accepté sa défaite.

Le chasseur de crocodiles Patrice Fave aurait passé plusieurs années à étudier Gustave qui, selon lui, est trois fois plus grand que les autres crocodiles et extrêmement dangereux. Il est hors de question de tuer l’animal car Gustave porte déjà trois blessures par balle sur le corps. Son existence a terrifié les habitants lorsque le reptile a quitté son île natale à la recherche d’un compagnon, dévorant soi-disant plusieurs vies tout au long du voyage.

