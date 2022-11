Un crocodile géant attaque un cerf en train de boire de l’eau d’une rivière, regardez sa fuite miraculeuse ici

La règle de la jungle est claire – vous devez être vigilant pour survivre car il y a toujours un prédateur qui attend pour lancer une attaque. Une vidéo de l’alternance d’un cerf pour échapper à ce qui était presque une attaque mortelle a maintenant séduit Internet. Le clip, partagé par l’officier de l’IFS, le Dr Samrat Gowda sur Twitter, montre l’animal échappant miraculeusement à l’attaque d’un crocodile alors qu’il buvait de l’eau d’un étang. Dans les images, on voit un cerf boire doucement de l’eau d’une rivière avant que le crocodile caché dans l’eau ne lance une attaque. Cependant, il semble que le cerf ait presque anticipé le mouvement et saute en arrière en un clin d’œil. La vidéo avance pour montrer la version au ralenti de l’incident où les réflexes du cerf semblent presque irréels.

“Réflexe”, lit la légende postée avec la vidéo.

Regardez la superbe vidéo ci-dessous :

La vidéo a reçu plus de 17 000 vues et compte toujours. Les utilisateurs des médias sociaux ont été stupéfaits par le clip et ont félicité le photographe pour l’avoir capturé. L’un des utilisateurs a écrit : « Impressionnante capture… Digne du clip de l’année ».

Superbe capture… Digne du clip de l’année👍— Vineet Agrawal (@vineet0agrawal) 30 novembre 2022

Un autre utilisateur a écrit: «Avant que nous puissions faire un pas en arrière, cela peut nous attraper plus de 5 fois en faisant des allers-retours à cette vitesse. Nous, les humains, avons régressé dans beaucoup de choses, comme les réflexes »

Avant que nous puissions faire un pas en arrière, cela peut nous faire faire plus de 5 allers-retours à cette vitesse 😀 nous, les humains, avons régressé dans beaucoup de choses, comme le réflexe— Fang Yuan (@TNTyash) 29 novembre 2022

Un troisième utilisateur a écrit: “Celui qui a tourné ce clip, chapeau à eux”.

Celui qui a tourné ce clip, chapeau bas…— KKG Iyer 🕉 (G Krishnakumar) (@kkgiyer1969) 29 novembre 2022

Plus tôt, une vidéo d’un crocodile traînant un jeune guépard lors d’une embuscade dans un point d’eau sud-africain est devenue virale. Dans la vidéo, on voit un bébé guépard assoiffé s’approcher du bord de l’eau pour boire, ignorant complètement qu’un crocodile se cache juste en dessous de la ligne de flottaison. Le crocodile attaque le guépard et l’emmène dans l’eau alors que quelques autres guépards observent cet incident à distance.

La vidéo a cumulé plus de 59 millions de vues sur YouTube.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici