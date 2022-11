Un crocodile affamé de huit pieds entre chez UP tard dans la nuit à la recherche de nourriture

Une journée normale dans la vie d’une famille de l’Uttar Pradesh s’est transformée en cauchemar lorsqu’un crocodile affamé est entré dans leur maison à la recherche d’une proie. Selon un rapport de l’Independent, l’incident s’est produit à Etawah le 29 octobre vers 22h30. La famille de Harnam Singh dans le village de Jaitia dormait profondément lorsque le bêlement des chèvres les a alertés d’un danger possible. À leur insu, lorsque la famille Singh a enquêté sur l’affaire, ils ont trouvé un crocodile de huit pieds de long près des chèvres. Ce qui a rendu l’incident plus alarmant, c’est que le reptile est rapidement entré dans leur maison.

La famille a été assez rapide pour sortir et a appelé les flics pour demander de l’aide. Les fonctionnaires leur ont conseillé de garder le crocodile enfermé à l’intérieur de la maison. Ce n’est que le lendemain matin que le département de la faune est arrivé sur les lieux et la famille a monté la garde en surveillant les mouvements du crocodile tout au long de la nuit. C’est le Dr Ashish Tripathi, expert du département de la faune, qui a conseillé aux flics de demander à la famille de garder le crocodile enfermé à l’intérieur de la maison. La mission de sauvetage qui a commencé tôt le matin dimanche, a pris environ une heure, pour retirer en toute sécurité le crocodile de la maison.

Après la mission de sauvetage, Harnam Singh s’est adressé aux médias locaux pour partager les véritables récits des événements et a déclaré : « Nous ne savons pas comment il est entré dans la maison. Quand nous avons entendu les chèvres bêler la nuit, nous avons réalisé que quelque chose n’allait pas et avons trouvé un crocodile. Apparemment, c’est la grand-mère qui a repéré le reptile en premier et s’est mise à crier à tue-tête. Lorsque la fille de Singh a ouvert la porte pour inspecter ce qui s’y trouvait, c’est alors que le crocodile est entré dans la maison.

Les cris ont également alarmé les villageois qui ont commencé à se rassembler devant leurs maisons. Le Dr Tripathi, qui a mené la mission de sauvetage, a déclaré que le reptile n’était pas un adulte adulte. Apparemment, c’était un mineur qui s’est aventuré à la recherche de nourriture. L’expert a félicité la famille et les villageois d’avoir attendu l’arrivée de l’aide et de ne pas avoir tenté eux-mêmes la mission de sauvetage car le reptile était “agressif”. L’expert a assuré que le crocodile qui a été sauvé en toute sécurité sera relâché dans son habitat naturel.

