Un vigneron a qualifié un critique international de « condescendant et misogyne » après lui avoir envoyé un e-mail à propos de son pinot noir « dégoûtant » qu’il a essayé dans un restaurant.

Le juge international des vins Jim Harre a décidé d’envoyer un e-mail à Jess Mavromatis, d’Ekleipsis Wines, après avoir commandé un verre de vin rouge au restaurant Moiety à Dunedin, en Nouvelle-Zélande, samedi.

M. Harre a déclaré que c’était le « pire » pinot noir qu’il ait essayé depuis des années, a rapporté Stuff.

«Abandonnez, le vin que j’ai essayé était dégoûtant! l’e-mail lu.

Ekleipsis Wines a été créé par Mme Mavromatis en tant que « projet parallèle » en 2015

«En tant que juge international du vin résidant à Waipara, vous devriez avoir honte de vous-même.

M. Harre a signé l’e-mail en conseillant au vigneron de «trouver un nouveau passe-temps».

Mme Mavromatis a déclaré qu’elle était ouverte à des critiques constructives, mais le courrier électronique ressemblait davantage à une attaque personnelle avec un ton « incroyablement condescendant, condescendant et misogyne ».

La vigneronne de North Canterbury venait de rentrer chez elle après avoir célébré son 11e anniversaire de mariage lorsqu’elle a lu l’e-mail.

Le propriétaire du restaurant Sam Gasson, qui travaillait avec son partenaire Kim Underwood lors de la visite de Harre, a déclaré que le critique avait reçu un autre verre de vin après s’être plaint.

Jim Harre (photo) a déclaré que c’était le « pire » pinot noir qu’il ait essayé depuis des années

M. Gasson a déclaré que Harre était « tout ce qui ne va pas avec les distinctions d’hospitalité » et a décrit son comportement comme « vieux blanc, privilégié et ayant droit ».

Le site Web se lit comme suit: « Au cours de plusieurs millésimes, il est devenu bien plus qu’une simple agitation, et est maintenant le reflet saisonnier de la philosophie de vinification de Jess: Low-fi, sans bidouiller indu, respectueux et en constante évolution.

Mme Mavromatis a déclaré que la pandémie de coronavirus avait eu un impact sur les affaires cette année en raison des restrictions de voyage.

Elle a estimé que l’e-mail était un coup vraiment bouleversant pour une année de «montagnes russes».