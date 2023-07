Un critique du Kremlin dit que le même discours de Poutine a été joué pendant 100 jours en prison | Nouvelles du monde

Les agents pénitentiaires ont déclaré à Alexei Navalny qu’il s’agissait d’une « activité de renforcement du moral » (Photo: AP) Le chef de file de l’opposition russe emprisonné a déclaré qu’il s’était fait jouer quotidiennement le même discours par Vladimir Poutine. Alexei Navalny est actuellement dans une prison à sécurité maximale à plus de 100 miles de Moscou et purge une peine de 11 ans pour diverses accusations. L’homme de 47 ans a affirmé dans un message sur Facebook que le personnel pénitentiaire lui avait joué exactement le même discours pendant 100 jours d’affilée maintenant. Il a dit qu’il avait demandé: ‘Vous êtes fous? Ne pouvez-vous pas au moins faire des discours différents ? Poutine en a fait beaucoup. Mais la réponse de l’agent pénitentiaire a été qu’il s’agit « d’une activité de renforcement du moral ». M. Navalny a récemment révélé il risque d’être jugé pour terrorisme, passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité de 30 ans. Il critique ouvertement Poutine et a qualifié l’invasion de l’Ukraine de « stupide », affirmant qu’elle est « construite sur des mensonges ». M. Navalny est actuellement dans une prison à sécurité maximale à plus de 100 miles de Moscou et purge une peine de 11 ans pour diverses accusations (Photo: AP)



Il a récemment révélé qu’il risquait d’être jugé pour terrorisme, passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité de 30 ans (Photo: AP) M. Navalny a été arrêté en janvier 2021 après son retour en Russie d’Allemagne, où il se remettait d’un empoisonnement avec un agent neurotoxique. Les partisans du chef de l’opposition affirment que le Kremlin tente de « briser et de faire taire » M. Navalny. Ils ont accusé les autorités pénitentiaires de ne pas lui avoir fourni une assistance médicale appropriée, en utilisant une lumière aveuglante dans sa cellule. Il a déposé de nombreuses plaintes contre la colonie pénitentiaire IK-6 de Melekhovo, où il est emprisonné, mais celles-ci ont été rejetées. Plus: Tendance

Aujourd'hui, la Russie a mis en garde contre les « conséquences catastrophiques » pour l'Europe si la guerre en Ukraine s'intensifiait. Les dirigeants de l'Otan se préparent à délivrer un « message positif » à Kiev sur ses perspectives d'adhésion à l'alliance militaire. Mais le Kremlin a prévenu que si l'Ukraine rejoignait l'alliance, Moscou réagirait clairement et fermement.

