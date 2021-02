Un critique de la technologie tourne son regard vers l’intérieur

Au printemps 1977, alors que Sherry Turkle était jeune professeur au Massachusetts Institute of Technology, Steve Jobs est venu lui rendre visite. Pendant qu’il visitait le campus et rencontrait ses collègues, Turkle nettoyait son appartement et s’inquiétait du menu du dîner qu’elle avait accepté d’héberger. Il lui a fallu près de 50 ans, lorsqu’elle écrivait ses mémoires, «The Empathy Diaries», pour qu’elle se rende compte à quel point cet incident l’a mise en colère. Au début de sa carrière, elle racontait comment la technologie influence nos vies, mais elle n’a pas été invitée à rejoindre ses collègues alors qu’ils passaient la journée avec le cofondateur d’Apple. « Pourquoi pas moi? » a-t-elle déclaré dans une interview vidéo le mois dernier. Il lui a fallu des décennies pour arriver à cette question, et cela reflète son désir de tourner le regard de l’ethnographe vers l’intérieur, de s’interroger sur la façon dont elle a longtemps étudié ses sujets. C’est au cœur de son nouveau livre, dit-elle: «Voici l’application pratique de ce que signifie avoir une conversation avec soi-même.» Turkle, 72 ans, est passionné de conversation. Dans son livre de 2015, «Reclaiming Conversation», elle soutient que se parler, avoir un échange voix-voix à l’ancienne, est un puissant antidote à la vie sur les écrans. Psychologue clinicienne agréée, titulaire de doctorats conjoints en psychologie et en sociologie de Harvard, elle examine ce que notre relation avec la technologie révèle à notre sujet, ce que nous pensons manquer dans nos vies, ce que nous imaginons que la technologie peut fournir.

Sa fille, Rebecca Sherman, a déclaré qu’elle et ses amis devenaient parfois les sujets des enquêtes itinérantes de sa mère. Par exemple, quand est-il considéré comme acceptable, au restaurant, de regarder votre téléphone? Ce fut Sherman, 29 ans, et ses amis qui expliquèrent à Turkle la «règle de trois»: tant qu’au moins trois autres personnes étaient engagées dans la conversation, c’était OK de disparaître (temporairement) sur un écran. Image «The Empathy Diaries», le dernier livre de Sherry Turkle, sort le 2 mars. «The Empathy Diaries», que Penguin Press publie le 2 mars, retrace la progression de Turkle d’une enfance ouvrière à Brooklyn à professeur titulaire au MIT Au cours des premières années de sa vie, elle a vécu dans un appartement d’une chambre avec sa mère, tante et grands-parents. Elle dormait sur un berceau entre les lits jumeaux de ses grands-parents. Son père était presque entièrement absent. Sa famille n’avait pas les moyens d’acheter des billets pour les grands jours saints à la synagogue locale, alors ils se sont plutôt habillés et ont salué leurs voisins sur les marches du temple, en prenant soin de laisser entendre qu’ils assisteraient à des services ailleurs. Mais ils ont reconnu l’intelligence de Turkle et ne lui ont pas demandé de l’aider aux travaux ménagers, préférant qu’elle s’assoie et lise. Des années plus tard, lorsqu’elle est diplômée de Radcliffe grâce à une bourse, son grand-père était présent. Turkle écrit également sur les relations qui l’ont façonnée. L’un d’eux était avec son beau-père, Milton Turkle, dont l’arrivée a interrompu les premiers arrangements de vie de Turkle et dont le nom sa mère lui a ordonné de prendre comme sien – et de ne jamais révéler à ses camarades de classe ou à ses frères et sœurs plus jeunes qu’elle était née fille de quelqu’un. autre. On parlait rarement de son propre père, de son nom même tabou.

«J’ai été transformé en un outsider, qui pouvait voir que les choses n’étaient pas toujours ce qu’elles paraissaient, parce que je n’étais pas toujours ce que je semblais», a déclaré Turkle. Lorsque Turkle a commencé à publier et à être reconnue, on lui a posé des questions personnelles, le genre de questions qu’elle avait posées à ses sujets. Mais elle a blanchi. Elle portait toujours le secret de sa mère, le secret de son vrai nom, des années après la mort de sa mère. Alors quand elle était aux yeux du public, elle a insisté sur le fait que le personnel était interdit, qu’elle ne ferait que commenter son travail, malgré le fait que l’un des arguments animant son travail est que la pensée et le sentiment sont inséparables, personne derrière le travail enlacé. Elle se souvient bien de ce moment: s’arrêter lorsqu’on lui a demandé de révéler qui elle était vraiment.

«Cela a vraiment commencé mon voyage et l’arc de mon début de cette conversation avec moi-même», dit-elle. Mais Turkle s’intéresse depuis longtemps aux mémoires, et elle donne un cours sur le sujet au MIT Elle a été frappée que les scientifiques, ingénieurs et designers présentent souvent leur travail en termes purement intellectuels, quand, dans la conversation, «ils sont passionnés par leur vie, passionnée par leur enfance, passionnée par une pierre trouvée sur la plage qui les a fait réfléchir », a-t-elle déclaré. «Tout dans mes recherches lorsque j’ai commencé à interviewer des scientifiques a montré que le travail de leur vie était éclairé par les objets, les personnes, les relations, qui les amenaient à leur travail. Une partie de sa motivation pour enseigner le cours, a-t-elle ajouté, était d’inciter ses étudiants à voir leur travail et leur vie comme connectés. Et elle a décidé spécifiquement d’unir les deux volets lorsqu’elle s’est assise pour écrire ses propres mémoires. Dans son livre, Turkle décrit le refus de la titularisation au MIT, une décision qu’elle a combattue et annulée avec succès. Elle peut en rire maintenant («Qu’est-ce qu’une bonne femme doit faire pour trouver un travail ici?»), Mais elle s’est sentie marquée par l’expérience. Son collègue de près de 50 ans, Kenneth Manning, se souvient bien de l’épisode. Turkle était «brillante et créative», a-t-il dit, mais «elle apportait une toute nouvelle approche de la culture informatique, et elle venait d’un milieu psychanalytique. Les gens ne comprenaient pas tout à fait cela. Lorsqu’il lui a organisé une fête pour célébrer son mandat, certains collègues ne sont pas venus, a-t-il déclaré.