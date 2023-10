Un critique chinois de Tiananmen coincé dans un salon de transit à Taiwan a obtenu l’asile au Canada

Un dissident chinois qui s’est retrouvé coincé dans la zone de transit d’un aéroport taïwanais après avoir refusé de prendre l’avion pour la Chine affirme qu’il est arrivé au Canada après avoir obtenu l’asile.

Chen Siming est arrivé à Taipei le 22 septembre, après avoir traversé la Thaïlande et le Laos. Lorsqu’il a atterri à l’aéroport international de Taipei, il a refusé de réembarquer, demandant de l’aide pour se réinstaller dans un pays tiers.

Il a passé près de deux semaines dans la zone de transit et au bureau de l’immigration de l’aéroport, où il a déclaré avoir été pris en charge par les autorités. On s’inquiétait de la durée de son séjour là-bas, après qu’une affaire similaire fin 2018 ait vu deux dissidents passer quatre mois à l’aéroport.

« Je suis prêt à attendre des mois » : les critiques chinois de Tiananmen prêts à effectuer de longs trajets dans le salon de transit de Taiwan En savoir plus

Chen a déclaré dimanche au Guardian qu’il était arrivé à Vancouver samedi. « J’ai réussi à obtenir l’asile politique au Canada », a-t-il déclaré, attribuant le crédit à l’attention internationale portée à son cas ainsi qu’à divers groupes de défense des droits de l’homme, ainsi qu’aux gouvernements de Taiwan et du Canada et à l’agence des Nations Unies pour les réfugiés. « Les trois parties ont traité mon cas rapidement dans un esprit humanitaire », a-t-il déclaré.

« Cette gentillesse restera gravée dans les mémoires, je tiens à exprimer ma sincère gratitude. »

Chen est un militant connu en Chine qui commémore régulièrement le massacre de la place Tiananmen du 4 juin 1989 et a été arrêté à plusieurs reprises aux alentours de cet anniversaire. Il a fui la Chine pour le Laos fin juillet, mais après l’arrestation et l’expulsion de l’avocat spécialisé dans les droits de l’homme Lu Siwei, il lui a été conseillé de quitter le pays. Il est arrivé en Thaïlande où il a déclaré avoir obtenu le statut d’asile provisoire du HCR, avant de réserver un vol pour Guangzhou, en Chine, mais qui a transité par Taiwan.

朋友们:

10月5号我已到达加拿大温哥华。我能顺利得到加拿大政治庇护,是因为网友们的关注,国际媒体Les ONG et les ONG s’occupent de la question国政府与联合国难民暑等三方秉持人道关怀的精神对我案子的迅速处理。

此恩此德思明终生难忘!我衷心地感谢大家!谢谢!谢谢 pic.twitter.com/6AsqT25bwl – 思明 (@csm8964) 8 octobre 2023

Baoshen Guo, un autre dissident et commentateur politique qui avait aidé Chen, a déclaré que Chen était « très chanceux » d’avoir été transféré si rapidement. Fin 2018, Yan Bojun et Liu Xinglian ont passé environ 100 jours à l’aéroport avant que les autorités taïwanaises décident qu’ils pouvaient entrer, mais seulement après s’être envolés pour Singapour, puis être revenus avec des visas humanitaires de courte durée.

Taïwan ne dispose pas d’une filière formelle d’accueil des réfugiés, et les tensions entre Taipei et Pékin – qui a juré d’annexer Taïwan – font du sujet des demandeurs d’asile chinois une question politiquement sensible et complexe.

Le Conseil des affaires continentales de Taiwan, qui s’occupait du cas de Chen, a été contacté pour commentaires.