Un criminel serait responsable d’une série de cambriolages de 48 heures dans des entreprises de l’Okanagan – Kelowna Capital News

La GRC d’Oliver est à la recherche d’un criminel qu’elle croit responsable de six cambriolages et vols différents au cours des dernières 48 heures.

Les six incidents ont impliqué plusieurs entreprises de la région.

«Ces types de crimes sont très frustrants pour nos propriétaires d’entreprise qui travaillent dur. Dans de nombreux cas, les dommages causés coûtent plus cher à réparer que la valeur de ce qui est pris », a déclaré le Sgt. Don Wrigglesworth de la GRC d’Oliver.

La série de crimes a commencé par une effraction le 10 octobre, vers 5 h 30, lorsqu’une entreprise du bloc 6800 de l’autoroute 97 a appelé pour signaler une effraction.

Les agents ont découvert que la porte d’entrée était cassée par le cadre et qu’un tiroir se trouvait par terre. Le propriétaire de l’entreprise était sur les lieux et a informé que de l’argent liquide, une clé pour un camion, une Luminex et un appareil photo Canon avaient été volés.

Des séquences vidéo montrent un seul homme entrer brièvement dans l’entreprise et repartir à travers un verger.

À 9 h 45 le 11 octobre, un chantier de construction dans le bloc 5900 du chemin Sawmill a signalé sept pieds de revêtement en métal noir, quelques chaises, des poubelles et des boîtes de clous volés, le tout d’une valeur d’environ 1 500 $.

Un peu plus d’une heure plus tard, les agents ont répondu à une installation de stockage dans le même bloc qui avait été cambriolée pendant la nuit. Le propriétaire a déclaré que son casier avait été cambriolé entre 18 h et 11 h et qu’un établi de 250 $, un radiateur industriel au propane de 300 $ et quatre boîtes de tuyaux de moto d’une valeur de 2 000 $ avaient été volés.

Le 12 octobre, la GRC a répondu à une tentative d’effraction à 4 h 41 dans une entreprise du pâté de maisons 5800 de la rue Main à Oliver.

La propriétaire du magasin a signalé que sa vitre avant avait été brisée et que quelqu’un avait tenté d’ouvrir le cadre de la porte. La police a trouvé la double porte vitrée brisée et de sérieuses marques de levier sur la porte, la désactivant. Des outils d’une entreprise voisine ont été laissés sur place.

La séquence vidéo montre un homme portant un sweat à capuche bleu, une veste beige/noire, des chaussures noires, un pantalon noir et sur un vélo. Cet individu semble être le même homme qui a été capturé sur des images de surveillance ailleurs.

À peine 10 minutes plus tard, une autre entreprise du pâté de maisons 6300 de la rue Main a signalé une effraction. Les agents ont rencontré les employés sur place et ont découvert que les portes vitrées avaient été brisées avec une pierre. Une première enquête a révélé que seuls certains produits alimentaires et boissons gazeuses manquaient.

Les images de sécurité de cette entreprise sont toujours en cours d’examen.

Le dernier incident a été une introduction par effraction pendant la nuit dans le pâté de maisons 6400 de Park Drive à Oliver, où un homme a de nouveau été filmé par une caméra de sécurité.

On peut voir le suspect briser la vitre avant de la porte avec une petite hache et grimper à l’intérieur, grimper sur le comptoir et retirer de l’argent de la caisse enregistreuse. Il a ensuite volé une poignée de barres de chocolat et de cola dans le réfrigérateur.

Les images de surveillance montrent l’homme montant sur un vélo et entrant dans l’entreprise vêtu d’un sweat à capuche bleu, d’un jean bleu, de chaussures de skate noires, d’un pantalon foncé par-dessus un jean et d’une grande veste noire et beige ; avec sa capuche et un masque COVID.

Les informations qui peuvent aider à identifier l’homme dans les images de surveillance ou à récupérer les biens volés peuvent être partagées avec la GRC d’Oliver en appelant leur ligne non urgente au 250-498-3422.

