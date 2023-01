Un criminel russe notoire libéré des prisons de Poutine après avoir combattu en Ukraine (rapport)

Un Russe connu sous le nom de “l’agent immobilier noir” est sorti de prison après avoir combattu pendant six mois en Ukraine au sein de l’armée russe.

Alexander Tyutin, un agent immobilier de 66 ans qui avait engagé des tueurs à gages pour tuer son partenaire commercial et sa famille ainsi que sa propre nièce, s’est engagé dans le groupe Wagner et est entré en Ukraine en juin 2022 pour se battre.

Six mois après avoir rejoint le groupe, Tyutin a quitté son service et est sorti de prison, capable de s’envoler pour la Turquie et de retrouver sa femme, Le Soleil a rapporté.

Tyutin a été condamné à 23 ans de prison après avoir payé 10 000 $ à un tueur à gages pour exécuter son partenaire commercial Dmitry Zeinalov avec la femme enceinte de Zeinalov et les enfants du couple, âgés de 10 et 14 ans. Le tueur à gages a utilisé une hache et une mitrailleuse pour massacrer la famille. .

Tyutin s’est ensuite rendu sur la tombe de la famille où il aurait uriné dessus.

Il a tenté d’engager un autre tueur à gages pour tuer sa nièce sur un héritage de 100 000 $, offrant 9 000 $ pour le contrat, mais le tueur à gages s’est avéré être un flic infiltré, selon Radar Online.

Désormais libre après son service en Ukraine, la libération de Tyutin a suscité de nouvelles critiques à l’encontre du groupe Wagner et de ses méthodes de recrutement, qui s’appuyaient de plus en plus sur les prisonniers pour renforcer les forces russes affaiblies.

Le Pentagone a récemment révélé qu’il pensait que la Russie avait perdu plus de 100 000 soldats depuis le début du conflit en Ukraine il y a près d’un an.

Le chef de Wagner Yevgeniy Prigozhin a recommandé Tyutin pour la médaille de l’Ordre du Courage pour sa “bravoure sur le champ de bataille”, en particulier dans le cadre d’une opération qui a pris d’assaut une colonie fortifiée. Prigozhin a loué les “actions décisives et habiles” de Tyutin.

Mais il a dû défendre son soutien à Tyutin avec les autres criminels condamnés à son service.

“Laissez-moi vous expliquer la philosophie des détenus qui participent à la guerre”, aurait expliqué Prigozhin. “Un détenu a tué une famille de quatre personnes. Vous ne savez pas et n’avez pas vu cette famille, mais vous vous sentez en colère à ce sujet.”

“Ce détenu est allé à la guerre et a été tué. Ou, il a survécu par miracle”, a poursuivi Prigozhin. “C’est un meurtrier, et à la guerre, il vaut trois ou quatre garçons pissenlits, voire plus, dont le lait sur les lèvres est encore humide.”

“Parmi ces garçons pissenlits se trouvent votre fils, votre père et votre mari”, a-t-il ajouté. “Alors réfléchissez. Préférez-vous que le meurtrier parte en guerre, ou que les membres de votre famille ?”

“Cette histoire fait presque certainement partie de la campagne de relations publiques menée par Yevgeniy Prigozhin, le chef de Poutine devenu chef de son équipe personnelle, le groupe Wagner”, a déclaré à Fox News Rebekah Koffler, présidente de Doctrine & Strategy Consulting et ancienne officier du renseignement de la DIA. Numérique. “Mercredi, Prigozhin, qui a été largement critiqué pour avoir fait libérer de dangereux criminels, a attaqué les journalistes mercredi avec une tirade verbale, demandant si l’un d’eux se porterait volontaire pour aller en Ukraine, ou est-ce qu’ils font juste pipi dans leur pantalon, ce qui signifie être lâches.”

Koffler a poursuivi: “Il a insisté sur le fait que votre père, votre frère, votre fils pourraient être ces garçons non initiés envoyés en Ukraine et se faire tuer. Prigozhin a dit que ce n’est que par hasard que Tyutin a survécu à la guerre. Tyutin n’est même pas un tueur professionnel, il avait engagé un tueur professionnel pour le meurtre qu’il avait ordonné.”