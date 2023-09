Un criminel reconnu coupable a pris l’ascenseur avec le président Obama

CBN News est une organisation de presse nationale et internationale à but non lucratif qui propose des programmes 24 heures sur 24 par câble, satellite et Internet. Composé d’un groupe de professionnels de l’information de renom, CBN News propose des reportages à plus d’un million de téléspectateurs chaque jour, sans agenda spécifique. Avec son siège social à Virginia Beach, en Virginie, CBN News possède des bureaux à Washington DC, à Jérusalem et ailleurs dans le monde. Ce qui a commencé comme un segment du programme phare de CBN, The 700 Club, au début des années 1980, CBN News s’est depuis développé pour devenir une organisation d’information multimédia qui propose les gros titres de l’actualité d’aujourd’hui.