Un criminel néo-zélandais loue un hélicoptère pour se rendre après s’être régalé d’huîtres et de champagne

Un criminel recherché en Nouvelle-Zélande a eu la chance de vivre sa vie au maximum avant de se rendre à la police. James Matthew Bryant s’est livré aux autorités avec une tournure dramatique. Il a profité d’un tour d’hélicoptère privé, d’un plateau d’huîtres et d’une bouteille de champagne avant de se présenter à la police. L’homme était en fuite après avoir été accusé de blessures avec insouciance, de trois chefs d’accusation de communications numériques nuisibles, de possession d’un couteau et de ne pas comparaître devant le tribunal. Cependant, suivant les conseils de son avocat, il a décidé de se livrer à la police.

Tel que rapporté par Le New York Times, Bryant avait erré dans l’île du Sud pendant des semaines avant une émission de nouvelles du soir, Police Ten 7 l’a signalé comme un criminel recherché. Peu de temps après, il a été informé des faits que quelqu’un avait signalé ses allées et venues à la police. Il s’est caché dans une hutte de la réserve panoramique de Waianakarua et a passé près de huit jours à faire du yoga. Bryant a ensuite contacté un criminaliste et un défenseur des droits des prisonniers, Arthur Taylor.

L’avocat lui a conseillé de s’abandonner car cela réduirait sa peine de prison. Prenant les conseils au sérieux, Bryan a cartographié un hélicoptère privé et s’est envolé pour la maison de Taylor. Là, il a apprécié un festin de 30 huîtres de bluff et une bouteille de champagne et s’est rendu plus tard à la police centrale de Dunedin.

À propos de la fête organisée par Bryan, l’avocat Taylor a déclaré: «Ayant passé un peu de temps dans cette prison, je connais le genre de merde qu’ils les nourrissent, donc j’étais très sensible à son désir d’avoir un dernier repas décent.»

Bryant a également parlé aux journalistes à l’extérieur du poste de police central de Dunedin avant d’entrer dans la prison jeudi et a déclaré qu’il faisait beaucoup de yoga. Il a été photographié avec un masque chirurgical bleu, un T-shirt Gucci et des lunettes de soleil Versace.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici