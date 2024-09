Un criminel de Thompson Falls admet avoir été accusé d’armes à feu

6 septembre — MISSOULA — Un homme de Thompson Falls, déjà condamné à deux reprises pour des crimes fédéraux, a admis aujourd’hui avoir possédé illégalement une arme à feu et un fusil raccourci après que les forces de l’ordre ont trouvé de nombreuses armes à feu à son domicile, a déclaré le procureur américain Jesse Laslovich.

Le prévenu, James Vernon Day Jr., 55 ans, a plaidé coupable de possession d’une arme à feu par une personne en infraction pénale et de possession d’une arme à feu non enregistrée. Day risque jusqu’à 15 ans de prison, une amende de 250 000 $ et trois ans de liberté surveillée.

Le juge de district américain Donald W. Molloy a présidé le procès. Le tribunal déterminera la peine éventuelle après avoir pris en compte les directives fédérales et d’autres facteurs statutaires. La sentence a été fixée au 3 janvier 2025. Day a été libéré en attendant la suite de la procédure.

Le gouvernement a allégué dans des documents judiciaires que Day avait déjà été condamné dans le Montana pour possession illégale d’une arme à feu et pour vente illégale de matériel de chasse au puma équipé et qu’il lui avait été interdit de posséder des armes à feu.

Le gouvernement a également allégué qu’en décembre 2023, des adjoints du bureau du shérif du comté de Sanders sont arrivés à la propriété de Day pour exécuter un mandat de perquisition pour des pièces de véhicule volées. Day était présent sur la propriété et a confronté les adjoints, mais s’est retiré dans sa résidence lorsque la recherche a commencé. Day a dit aux adjoints qu’ils ne pouvaient pas entrer dans sa résidence. Pendant la recherche, Day s’est généralement montré peu coopératif avec la demande des forces de l’ordre de sortir de sa résidence et de leur parler.

Au cours de la perquisition, les policiers ont découvert un fusil de calibre 44 dans un magasin, un bâtiment auquel Day avait accès en priorité. Le magasin contenait également trois coffres-forts contenant des pièces d’armes à feu, dont un canon de fusil d’assaut et un canon de fusil de chasse. Les policiers ont également trouvé une tête de cerf fraîchement tuée.

Day a finalement quitté sa résidence et a été arrêté. Lors d’une perquisition au domicile de Day, les policiers ont trouvé 36 autres armes à feu, qui étaient éparpillées dans la maison. L’une de ces armes à feu, trouvée sur le sol de la cuisine, était un fusil de calibre .222 dont le canon était inférieur à 16 pouces. La possession d’une arme à feu avec un canon raccourci est contraire à la loi fédérale. Dans le véhicule de Day, les policiers ont trouvé un revolver de calibre .44.

Le bureau du procureur américain est en charge de l’affaire. Le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs et le bureau du shérif du comté de Sanders ont mené l’enquête.

Cette affaire fait partie du Projet Quartiers Sûrs (PSN), un programme réunissant tous les niveaux d’application de la loi et les communautés qu’ils servent pour réduire la criminalité violente et la violence armée et pour rendre nos quartiers plus sûrs pour tous.

Le 26 mai 2021, le Ministère a lancé une stratégie de réduction des crimes violents renforçant le PSN sur la base de ces principes fondamentaux : favoriser la confiance et la légitimité dans nos communautés, soutenir les organisations communautaires qui aident à prévenir la violence en premier lieu, établir des priorités d’application ciblées et stratégiques et mesurer les résultats.