Un criminel de guerre bosniaque présumé arrêté vivant secrètement à Boston après 25 ans

Un homme accusé d’être un criminel de guerre bosniaque qui s’est faufilé aux États-Unis a été arrêté à Boston, selon les archives judiciaires.

Kemal Mrndzic, que les autorités ont arrêté mercredi, aurait supervisé un camp de prisonniers en Bosnie-Herzégovine où des prisonniers ont été assassinés, violés et torturés dans les années 1990.

Les procureurs fédéraux allèguent que M. Mrndzic, 50 ans, a menti sur le fait qu’il était un réfugié et a affirmé qu’il avait la nationalité américaine, selon Boston.com.

Ils prétendent qu’il a travaillé comme superviseur au camp de prisonniers de Čelebići dans le pays pendant la guerre de Bosnie. Les survivants l’ont accusé d’être impliqué dans les crimes de guerre commis contre les prisonniers du camp.

Il a été accusé d’avoir falsifié, dissimulé et dissimulé un fait matériel du gouvernement américain par ruse, stratagème ou dispositif, d’avoir utilisé un passeport américain obtenu frauduleusement, et d’avoir possédé et utilisé un certificat de naturalisation obtenu frauduleusement et d’avoir obtenu frauduleusement un certificat de sécurité sociale. carte.

Trois anciens gardes qui auraient travaillé avec M. Mrndzic ont déjà été condamnés par le Tribunal pénal international des Nations unies pour l’ex-Yougoslavie.

Procureurs dit avoir été interrogé par le tribunal de l’ONU après la guerre de Bosnie et a ensuite été accusé d’avoir participé aux crimes de guerre perpétrés dans le camp.

M. Mrndzic aurait fui la région vers la Croatie, où les procureurs affirment qu’il a pris une fausse identité et s’est présenté comme réfugié pour entrer aux États-Unis. Il a obtenu l’accès en 1999 et a ensuite obtenu la citoyenneté, selon Radio Free Europe.

Les procureurs ont déclaré que M. Mrndzic avait affirmé qu’il avait été fait prisonnier par des combattants serbes et craignait qu’ils ne cherchent à se venger de lui s’il n’obtenait pas le statut de réfugié.

« Il est allégué que dans sa demande d’asile et son entretien, il a faussement affirmé qu’il avait fui son domicile après avoir été capturé, interrogé et maltraité par les forces serbes, et qu’il ne pouvait pas rentrer chez lui par crainte de persécutions futures », a déclaré le ministère de la Justice. dit dans un communiqué. « Il a été admis aux États-Unis en tant que réfugié en 1999 et est finalement devenu citoyen américain naturalisé en 2009. »

M. Mrndzic a fait sa première comparution devant le tribunal mercredi matin et a été libéré moyennant une caution de 30 000 dollars.

Il encourt jusqu’à 20 ans de prison pour les accusations de passeport frauduleux et de naturalisation – 10 ans chacune – et jusqu’à cinq ans de prison pour les accusations restantes, avec trois ans de libération surveillée par la suite ainsi qu’une amende de 250 000 $.

Environ 240 Serbes de souche ont été emprisonnés à Čelebići dans le cadre du nettoyage ethnique systémique des civils serbes par les forces bosniaques musulmanes et croates.