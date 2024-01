Un crime de haine présumé à New York lié à la guerre entre Israël et Gaza soulève des questions de justice

NEW YORK — Une femme marchait vers lui, mais il ne l’a pas reconnue. Ils se trouvaient sur un terrain de basket un mardi matin à Brooklyn, peu après 10 heures du matin – deux inconnus sur un terrain de jeu. Le soleil était au rendez-vous. Il faisait chaud. Ashish Prashar, 40 ans, avait enlevé sa veste et l’avait posée par terre. Il regardait son fils, âgé de 18 mois, debout près de la ligne des trois points, heureux, babillant, fasciné par un garçon plus âgé jouant au basket. Peut-être que le garçon était le fils de cette femme, pensa Ash, et maintenant elle se rapprochait et elle commença à parler.

Le ton de sa voix le surprit. C’était ferme et direct.

Dans deux semaines, dans une salle d’audience, un procureur résumerait ce qu’Ash dit avoir entendu :

“Vous soutenez le Hamas.”

“Ils tuent des bébés.”

“Votre bébé devrait mourir.”

“Vous êtes un terroriste.”

Ce matin-là, un mois s’était écoulé depuis le début de la guerre entre Israël et Gaza, et alors que la femme s’approchait, Ash se demandait ce qui se passait. Il scruta la cour de récréation, et maintenant les faits de la situation s’imposaient dans son esprit : autour de son cou, il portait un kaffiyeh, un foulard palestinien. Lui et son fils avaient la peau brune. Ils n’étaient pas Palestiniens – Ash était pendjabi, né à Londres – mais ils pouvaient ressembler à des Palestiniens aux yeux de la femme, dont la voix devenait plus forte maintenant. Ash recula de quelques pas. Il a attrapé son fils. Il attrapa son téléphone dans la poche de sa veste. Et puis il a pris une décision qui allait se répercuter dans les semaines à venir, mettant à l’épreuve ce qu’il pensait croire en matière de responsabilité et de compassion.

A 10h19, il a appuyé sur le bouton d’enregistrement.

«Va-t’en», dit la femme.

Le téléphone tremblait, pointé vers le sol, un toit recouvert de feuilles sèches. La caméra s’est mise à niveau. Sa silhouette est apparue sur l’écran : une femme avec un chapeau et des lunettes de soleil, un téléphone dans une main, une tasse à café en papier dans l’autre.

« Vous et votre fils, partez », dit-elle.

“Pourquoi?” » demanda Ash.

Elle se dirigea vers lui, presque devant lui maintenant.

“Ne le faites pas!” » dit-elle d’une voix aiguë. « Vous ne pouvez pas prendre… »

Elle leva la main et lança son téléphone portable vers lui.

“- des photos!”

Son téléphone s’est écrasé et a atterri dans les feuilles.

“Quoi?!” dit Ash.

Elle leva de nouveau la main et cette fois lança la tasse de café. La tasse passa devant lui, mais le couvercle se détacha. Il sentit le liquide lui toucher le cou. Il faisait chaud.

“Partir!” dit-elle.

Elle était maintenant près de son visage. La caméra a tremblé.

“Ne me touche pas, mon amour!” dit Ash.

“Partir!” dit la femme.

“Pourquoi est-ce que je m’en vais?”

«Je t’ai dit de partir», a-t-elle crié. “Je t’ai dit de partir.”

Elle a ramassé son téléphone par terre.

«Sortez ce foutu», dit la femme. “Sortez ce foutu.”

“Je ne vais pas faire ça.”

Elle revint vers Ash et se précipita vers son téléphone.

“Ne… ne t’approche pas de moi, mon amour”, dit-il.

« Ne me prends pas en photo », dit-elle.

La femme l’a frappé une seconde fois. Puis un troisième.

“J’ai un bébé”, a déclaré Ash.

«Éloignez-vous», dit-elle.

La femme se retourna et commença à partir. Le terrain de jeu était calme.

Ce qui se passe, pensait Ash, jusqu’à ce que tout ce qui vient de se passer soit terminé.

Il a arrêté d’enregistrer, a tenu son fils dans ses bras et s’est demandé ce qu’il était censé faire ensuite.

Quarante-sept secondes, c’est la durée de la vidéo. Et cela aurait pu être la fin. Mais à une époque de montée des crimes haineux, où la colère et l’indignation sont accessibles à tout le monde à tout moment en ligne, ce n’est pas ainsi que les choses se sont passées. Ash rentra chez lui et montra la vidéo à sa femme, Mary Rinaldi. “Nous avons été attaqués”, a-t-il déclaré. Plus tard dans la journée, il s’est rendu à pied au 88e arrondissement de Brooklyn et a montré la vidéo à la police, qui l’a élevée au rang du groupe de travail sur les crimes haineux de Manhattan. Le lendemain, après que Mary lui ait dit : « Elle a blessé notre enfant et doit être tenue pour responsable », Ash a également décidé de publier la vidéo sur Instagram.

En une semaine, il avait dépassé le million de vues.

Son téléphone était désormais rempli de centaines de messages. Des visages tristes, des visages en colère, des drapeaux palestiniens. Des inconnus ont zoomé sur le visage de la femme, se précipitant pour l’identifier. Ils ont zoomé sur le fils d’Ash, qui était au sol à un moment donné, tenant quelque chose de petit et rouge. Une affiche d’otage israélien, a déclaré quelqu’un en ligne, même s’il ne s’agissait que d’un sac de chips vide, froissé dans ses mains. Une personne a envoyé des gros plans de la tasse de café que la femme avait jetée, identifiant le logo de la boulangerie où elle avait été achetée. Les gens ont dit à Ash à quel point il avait bien géré la situation, à quel point il avait gardé sa voix calme. Plus d’une personne a déclaré qu’elle aurait frappé la femme au visage si cela avait été eux ce jour-là.

Ash ne voulait pas frapper la femme. Il avait essayé de désamorcer la situation. Il se considérait comme une personne non-violente, en grande partie à cause de deux choses qui s’étaient produites dans sa vie. La première fois, il avait 17 ans. Il a été arrêté pour vol dans un grand magasin de Londres et a passé quatre mois en prison. La colère était partout autour de lui, et il se disait que pour survivre, il lui faudrait devenir une personne différente – quelqu’un qui ne réagirait pas. Un matin, alors qu’un garde l’a plaqué contre le mur et lui a crié des insultes racistes, Ash l’a simplement regardé et l’a laissé crier. Il est devenu une personne qui disait : « D’accord », s’il disait quelque chose.

À Gaza, Ash avait depuis longtemps été témoin d’un autre système d’oppression. Après le 7 octobre, lorsque les militants du Hamas ont tué au moins 1 200 personnes et pris des centaines d’otages en Israël, lui et Mary ont commencé à organiser des campagnes de pression pour un cessez-le-feu permanent. Ils ont utilisé des mots comme « génocide » pour parler des actions militaires israéliennes à Gaza, où le nombre de morts dépasserait les 25 000 dans les semaines à venir, selon le ministère de la Santé de Gaza. Avec quelques militants, ils ont passé leurs journées à documenter des témoignages de première main sur la région et à les envoyer aux journalistes et aux responsables gouvernementaux.

Ash voulait que la personne qui l’a attaqué, lui et son fils, soit tenue pour responsable, mais il s’inquiétait également de la colère suscitée par la vidéo de la confrontation qu’il avait publiée en ligne.

Ash et sa femme, Mary, habillent leur fils dans leur maison de Brooklyn.

Maintenant, voyant l’indignation sur son propre fil Instagram, où des inconnus promettaient de « trouver » la femme dans la vidéo, il a commencé à s’inquiéter de ce que pourrait devenir toute cette colère. Il a posté un message appelant à la retenue : « Si vous pensez connaître cette personne, partagez l’information, mais ne prenez pas cela en main. Nous n’avons jamais demandé cela et nous ne le voulons pas. Ce n’est pas une justice de justicier.

Mais les messages continuaient à arriver.

Il a recherché le nom de la femme en ligne. Il a lu d’anciens commentaires qu’il pensait avoir laissés sur des vidéos YouTube. Il se demandait s’il pourrait la croiser dans la rue. Il envoya le nom au détective affecté à son affaire, et maintenant le détective était au téléphone et prononçait le même nom.

« Son nom est, genre, Hadasa… Kara – vani ? Karavani – Bozak ?

Ash et Mary, 44 ans, étaient assis au comptoir de leur cuisine et écoutaient.

Le détective demandait maintenant si Ash avait vu d’autres photos de la femme en ligne qu’il pourrait envoyer. Cela permettrait de procéder à une identification positive et de garantir une inculpation, a-t-il déclaré.

« Le gros problème, c’est de la faire poursuivre en justice, vous savez ? »

“Oui, d’accord, j’ai compris”, dit Ash. “Nous allons regarder autour de nous.”

“Juste pour confirmer, vous savez, sans l’ombre d’un doute”, a déclaré le détective.

Mary n’a pas parlé jusqu’à la fin de l’appel.

« Nous devons donc faire le travail à leur place, c’est essentiellement ce qu’ils disent », a-t-elle déclaré.

“Eh bien, nous devons faire un…