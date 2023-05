« Un crime de haine »: dégoût pour le jeu d’esclavage sur téléphone portable au Brésil

Les Brésiliens ont réagi avec horreur à la nouvelle qu’un jeu pour téléphone portable dans lequel les joueurs pouvaient acheter et vendre des esclaves était jusqu’à récemment disponible en téléchargement sur Google Play.

Surnommé le « simulateur d’esclavage » (Simulador de Escravidão), le jeu dérangeant permettait également aux joueurs d’infliger différentes formes de torture à des personnages noirs.

Le jeu, qui n’avait pas de classification par âge, aurait été disponible depuis le 20 avril de cette année et aurait été téléchargé plus d’un millier de fois. Les utilisateurs ont évalué le jeu de manière positive, l’un d’entre eux le décrivant comme « excellent pour passer le temps mais manquant de plus d’options de torture ».

Le jeu a été retiré de la boutique Google Play mercredi mais est resté disponible pour ceux qui l’avaient déjà téléchargé, rapporte le journal Folha de S.Paulo.

L’existence d’un jeu faisant la lumière sur l’esclavage a été accueillie avec indignation et dégoût par les Brésiliens, qui l’ont dénoncé comme raciste et ont appelé le développeur Magnus Games et Google à rendre des comptes.

« Racisme flagrant !! […] L’image illustrant le jeu représente un homme blanc entouré d’hommes noirs. C’est d’une violence absurde. Google et le développeur doivent répondre de ce crime de haine et de racisme », tweeté Renata Souza, militante et politicienne noire de Rio de Janeiro.

« Le racisme n’est pas un divertissement, c’est un crime ! » dénoncé Quilombo Periféricoun mandat collectif des conseillers municipaux noirs de São Paulo.

Le racisme est un problème persistant au Brésil, qui est encore en train de composer avec l’héritage de l’esclavage. Le pays a importé le plus grand nombre d’Africains réduits en esclavage dans les Amériques – environ 4 millions – et a également été le dernier de la région à abolir l’esclavage, en 1888.

« A tout moment, votre enfant noir pourrait tomber sur un jeu dans lequel il est réduit à l’esclavage, et si votre enfant est blanc, il apprendra par le biais du racisme récréatif à devenir un esclavagiste dans la vraie vie », a dit Bruno Cândido, un avocat noir qui enseigne le droit anti-discriminatoire.

Le ministère brésilien de l’égalité raciale a déclaré avoir contacté le développeur et Google pour travailler avec eux sur des mesures visant à lutter contre le contenu raciste en ligne. Ceux qui sont à l’origine du produit seront tenus légalement responsables, a indiqué le ministère.

Les entreprises technologiques brésiliennes, dont Google, ont récemment été critiquées pour leur incapacité à modérer les contenus incitant au racisme et à d’autres types de violence. Le congrès brésilien envisage une législation qui imposerait aux entreprises de médias sociaux et aux plateformes technologiques d’identifier et de supprimer les contenus criminels et dangereux.

« Le ministère de l’égalité raciale réitère son engagement irréversible à éliminer les inégalités raciales et à promouvoir des politiques qui freinent la diffusion de contenus racistes en ligne, dans les stades de football et dans la société dans son ensemble », a déclaré le gouvernement dans un communiqué en ligne, en référence au récent attaques racistes subies par le footballeur brésilien Vinícius Júnior en Espagne.