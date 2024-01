Un cri plus fort à Malé pour le rappel des troupes indiennes | Nouvelles de l’Inde

Tensions diplomatiques Inde-Maldives : le président Muizzu fixe au 15 mars la date limite pour le retrait de l’armée indienne

NEW DELHI : Ancien Maldivien président et le leader anti-indien le plus enragé du monde. océan Indien archipel, Abdallah Yameen a participé à un événement public, alors même qu’il purgeait la peine de 11 ans qui lui a été infligée pour blanchiment d’argent et a exhorté Président des Maldives pour tenir sa promesse d’expulser le personnel militaire indien de la nation insulaire.Yameen a qualifié de décourageantes les propos tenus par un ministre maldivien selon lequel le retrait des troupes indiennes ne serait pas facile. L’ancien président a rappelé que la destitution de Soldats indiens faisait partie des « vœux présidentiels » les plus importants de Muizzu . Ses commentaires interviennent au milieu de la polémique sur la mort d’un jeune de 13 ans, prétendument en raison d’une évacuation médicale retardée.

Une commission parlementaire a ouvert une enquête sur la question et Muizzu lui-même a été critiqué par l’opposition pour l’incapacité des autorités locales à utiliser des hélicoptères indiens à cette fin.

Considéré comme l’allié le plus fiable de la Chine dans le pays, Yameen était un mentor de Muizzu, mais s’est récemment brouillé avec lui et a contribué au lancement d’un nouveau groupe politique. Tous deux sont des dirigeants pro-chinois, mais c’est Yameen qui est considéré comme l’architecte de la campagne « India Out » qui a apparemment fait pencher la balance en faveur de Muizzu lors des élections présidentielles de l’année dernière.

C’était également l’idée de Yameen en 2018, en tant que président, de faire expulser les soldats indiens, ainsi que les hélicoptères indiens et un avion qu’ils aident à exploiter et à entretenir, que Muizzu souhaite mettre en œuvre. Yameen était en prison, mais Muizzu a veillé à ce que l’ancien président soit assigné à résidence un jour après avoir remporté le second tour de la présidentielle contre son prédécesseur Ibrahim Solih en septembre 2023.

“Il est très décourageant d’entendre ces paroles de la part d’un ministre du bureau présidentiel d’un gouvernement qui a fait preuve d’un courage et d’une détermination immenses pour retirer les troupes indiennes des Maldives. Rien ne sera facile.” a déclaré Yameen, qui a été autorisé à participer à une réunion du parti qu’il a récemment lancé.

Après son retour de Chine, Muizzu a demandé à l’Inde de retirer ses troupes d’ici le 15 mars. Le président souhaite remplacer les hélicoptères et avions indiens, qui ont effectué 500 évacuations médicales dans le pays, sauvant 523 vies, par un service d’ambulance aérienne qu’il envisage de mettre en place. lancement le 1er mars. Avec Yameen dans le dos, il est peu probable que Muizzu repense sa décision, qui, selon lui, est soutenue par la volonté démocratique du peuple maldivien.

Muizzu a lié la question à la souveraineté des Maldives, affirmant que le fait que l’Inde ne retire pas ses forces mettrait en péril la démocratie aux Maldives. Après avoir rencontré dimanche le commandant du commandement américain pour l’Indo-Pacifique, le bureau de Muizzu a déclaré que le commandant avait affirmé le soutien des États-Unis au maintien de la paix tout en « préservant leur souveraineté ».

Toutefois, Muizzu souhaite obtenir le soutien du personnel militaire indien, comme il l’a déclaré à TOI dans une interview, par des moyens diplomatiques.