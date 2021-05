Un crédit d’impôt mensuel pour enfants pourrait arriver alors que les États mettent fin à l’augmentation du chômage de 300 $

« Cela aidera », selon Heidi Shierholz, directrice des politiques à l’Economic Policy Institute, un groupe de réflexion progressiste et ancienne économiste en chef au ministère du Travail. « Mais pour la plupart des familles, ce ne sera qu’une fraction de ce qu’elles perdront. »

Environ 46 % des ménages percevant des allocations de chômage ont également des enfants de moins de 18 ans, selon au Household Pulse Survey du US Census Bureau.

L’IRS commencera à envoyer les paiements mensuels du crédit d’impôt à partir du 15 juillet, a annoncé l’agence la semaine dernière. Les ménages admissibles recevront jusqu’à 300 $ par enfant de moins de 6 ans et 250 $ pour les enfants plus âgés de moins de 18 ans.

Au moins 23 États ont annoncé leur intention de se retirer des programmes de l’ère pandémique qui accordent aux bénéficiaires 300 $ supplémentaires par semaine en allocations de chômage. La plupart mettent également fin à l’aide aux travailleurs indépendants, aux travailleurs à la demande et aux chômeurs de longue durée, généralement définis comme des personnes sans emploi depuis plus de six mois.

L’Alaska, l’Iowa, le Mississippi et le Missouri mettent fin à cette aide le 12 juin, le plus tôt parmi les États. Arizona, la dernière, le fera le 10 juillet.

L’American Rescue Plan offre ces prestations fédérales jusqu’au 6 septembre.

La personne moyenne a reçu environ 2 500 $ par mois en allocations de chômage totales en avril, selon une analyse du ministère du Travail. Les données. L’analyse comprend le supplément fédéral hebdomadaire de 300 $.