Un créateur numérique effectue un mouvement de Kala Chashma lors de la cérémonie de collation des grades

Nous connaissons tous le buzz autour de la chanson Kala Chasma de Siddharth Malhotra et Katrina Kaif, n’est-ce pas ? Les médias sociaux l’ont porté à un tout autre niveau maintenant. Récemment, Quick Style, un groupe de danse norvégien, a publié une vidéo d’eux-mêmes en train de danser sur la mélodie de 2018, ce qui l’a de nouveau popularisée.

Maintenant, une vidéo d’un étudiant dansant sur la chanson lors de sa convocation est devenue virale sur Internet. Mahir Malhotra, un créateur numérique, a partagé la vidéo sur Instagram, reproduisant le mouvement inhabituel tout en recevant son diplôme. Alors que tout le monde applaudissait en arrière-plan, il a trébuché dans les escaliers pour effectuer le crochet.

Tout en partageant la vidéo, Mahir a écrit : “Avertissement : S’IL VOUS PLAÎT, n’essayez pas cela, je ne l’encourage pas.”

La vidéo a reçu plus de 6 millions de vues et les internautes ont inondé la section des commentaires avec amour. L’un des utilisateurs a écrit : “Je n’arrive toujours pas à croire que tu aies réussi ça devant Sangeeta Kher hahaha”, un autre a écrit : “Merde, tu as du cran.” Un autre a dit: “et les gens à l’arrière pensaient que tu étais tombé!” Un autre a écrit: “En attendant que BrutIndia republie ceci et le rende viral.”

Katrina Kaif, qui a commencé sa carrière dans l’industrie cinématographique Telugu avec le film Malliswari (2004), a connu le succès à Bollywood avec la comédie romantique Maine Pyar Kyun Kiya (2005) et Namastey London (2006). Ses films les plus réussis étaient les thrillers d’action Ek Tha Tiger (2012), Dhoom 3 (2013) et Bang Bang! (2012).

Elle a déjà joué dans le film d’action Sooryavanshi de Rohit Shetty avec Akshay Kumar, et elle devrait également jouer dans Jee Le Zaraa de Farhan Akhtar avec Priyanka Chopra et Alia Bhatt. Parallèlement à cela, elle est prête pour son prochain film Phone Bhoot avec Ishaan Khattar et Siddhant Chaturvedi.

