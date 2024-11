Un créateur de mode indien pionnier est décédé à 63 ans

Getty Images Les créations de Bal étaient marquées par une profonde compréhension des textiles indiens

Rohit Bal, l’un des créateurs de mode les plus célèbres d’Inde, est décédé à l’âge de 63 ans des suites d’une longue maladie. Le Fashion Design Council of India (FDCI) a annoncé son décès dans un post sur Instagram, affirmant que son travail « redéfinissait la mode indienne ». L’un des premiers créateurs indiens, Bal a popularisé le design de mode comme une profession viable et glamour dans les années 1990 et nombreux sont ceux qui l’ont suivi à lui attribuer leur succès. Il avait été contraint de prendre une pause prolongée en raison de problèmes de santé, mais il a fait un retour émouvant il y a quelques semaines seulement.

« Nous aurons toujours besoin d’un Rohit Bal pour montrer ce qu’est l’élégance classique – et pourquoi elle franchit le fossé générationnel », a déclaré un article dans L’Express indien » après que Bal, l’air frêle mais ravi, soit apparu aux côtés de ses modèles lors de la grande finale de la Fashion Week indienne en octobre. Les créations de Bal ont été acclamées pour sa profonde compréhension des textiles indiens et son attention méticuleuse aux détails. Ses créations innovantes ont été portées par des stars et des mannequins hollywoodiens et il est devenu synonyme de mélange du riche héritage culturel de l’Inde avec une touche contemporaine.

FDCI/Instagram Bal (au centre) avait fait un retour émouvant sur la scène de la mode il y a quelques semaines

Né à Srinagar, dans le Cachemire sous administration indienne, en 1961, Bal est diplômé du St Stephens College de Delhi avec un baccalauréat spécialisé en histoire. Il a ensuite travaillé pendant quelques années dans l’entreprise d’exportation de sa famille, où il a appris les ficelles du métier. Après avoir terminé ses études en design de mode à l’Institut national de technologie de la mode (NIFT) à Delhi, Bal s’est lancé dans un voyage qui allait redéfinir la mode indienne. Il a créé sa propre marque et ligne de créateurs en 1990, puis a ouvert plusieurs magasins en Inde, au Moyen-Orient et en Europe.

Getty Images Bollywood met en vedette Katrina Kaif et Ranbir Kapoor avec Bal à la Fashion Week indienne en 2015

Sur son site Internet, Bal se décrit comme un designer qui « combine le bon mélange d’histoire, de folklore, d’artisanat villageois et d’arts mourants pour créer des chefs-d’œuvre imaginatifs et innovants pour les podiums et les conférences de mode ». En 1996, le magazine Time l’a classé comme « Maître du tissu et de la fantaisie » en Inde. Les créations de Bal se sont répandues partout, avec l’actrice hollywoodienne Uma Thurman et les mannequins Cindy Crawford, Naomi Campbell et Pamela Anderson portant ses créations. En 2001, la star du tennis Anna Kournikova a foulé la rampe pour son défilé parisien. Mieux connu pour son utilisation de motifs de lotus et de paon, Bal utilisait des tissus riches comme le velours et le brocart. Ses créations étaient élaborées, inspirées de la grandeur et de la royauté indienne.

Getty Images L’actrice de Bollywood Sonam Kapoor montre des vêtements conçus par Bal lors de la Semaine de la mode nuptiale indienne en 2013.

En plus de concevoir des vêtements pour sa propre marque, Bal a prêté son nom pour promouvoir des produits allant des chaussures au linge de maison, a noué des liens avec des géants du textile comme le groupe Aditya Birla et s’est même aventuré dans la conception de bijoux et de montres de luxe. Il a également ouvert une ligne pour les enfants, affirmant qu’il pensait que « les enfants constituent une classe de consommateurs majeure dans les zones urbaines de l’Inde ». Bal a confectionné des costumes pour le jeu télévisé indien très regardé Kaun Banega Crorepati (Qui veut gagner des millions ?) et a conçu des costumes pour le personnel de cabine de British Airways. Il a dévoilé sa première ligne de prêt pour le détaillant en ligne Jabong en 2014. « Je veux séparer Rohit Bal de la Maison Bal – en termes de produits comme de style, en termes de prix et d’étendue », a déclaré Bal à Shefalee Vasudev dans le journal Mint. « Les magasins Rohit Bal (il n’y aura pas de prêt ici) seront spéciaux. Les gens viennent me voir uniquement pour des choses spéciales – ils veulent des vêtements qui ressemblent à des œuvres d’art faites à la main. J’ai en moi le pouvoir d’équilibrer les côtés droit et gauche de mon corps. tendances créatives et commerciales.

Getty Images Bal lors d’un rappel après un spectacle à Delhi en 1996

Lorsque j’ai rencontré Bal il y a des années dans son atelier, sa flamboyance caractéristique était évidente dans des soies éblouissantes de couleur néon ornées de broderies complexes ; des chemisiers et jupes épurés ainsi que des jupes en taffetas et des chemisiers en résille, dans des couleurs vives, chaudes et froides. « Le tissu est la graine de la conception d’un vêtement, c’est l’élément vital de la mode », m’a-t-il dit. Ses premiers souvenirs de tissu étaient totalement sensoriels, a-t-il déclaré, rappelant la sensation duveteuse d’un châle jamawar chez lui à Srinagar et la douce chaleur des saris shahtoosh de sa mère. Ses premières années à Srinagar ont contribué à ce qu’il a décrit comme une « enfance heureuse ». La vie idyllique, dit-il, a été perturbée par la violence dans la région, obligeant la famille à déménager à Delhi. Bal se souvient s’être lancé dans une aventure vestimentaire à l’âge de 11 ans lorsqu’il avait persuadé son père de se rendre dans une boutique de tailleur à Delhi pour confectionner son propre pantalon de cowboy orné de pompons.

Getty Images Bal a ouvert son propre restaurant à Delhi

Bal s’est également diversifié dans le secteur de la restauration et a conçu les intérieurs de l’un des restaurants chics de Delhi, Veda, dont les intérieurs opulents et extravagants ont créé un buzz dans les médias indiens. Il m’a dit qu’il était également d’accord si des marques étrangères comme Armani ou Hilfiger venaient occuper un espace de vente en Inde. « Ils ne peuvent pas faire ce que je peux avec des créations indiennes », a déclaré Bal. Son style de vie flamboyant a incité les médias indiens à le qualifier de « mauvais garçon de la mode ». « Les gens me voient sur des photos entouré de jolis modèles et pensent que je suis un designer snob et exigeant qui parle de beauté et d’hédonisme. Quand ils me rencontrent, ils réalisent à quel point cette perception est fausse », a-t-il déclaré à Vasudev.